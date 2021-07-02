Take a fresh look at your lifestyle.


الحرارة تصل لـ46 درجة.. حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة

بواسطة إسلام عوض
حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق الثالث من يوليو الجاري، ، وأشار الهيئة العامة للأرصاد أن الطقس سيطكون شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ووفق التقارير المنشورة والمرفقة بالخبر فسوف تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة ببعض المناطق.

حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة

كما أن مما يزيد بارتفاع حرارة الجو خلال الأيام المقبلة هو ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تصل الرطوبة على القاهرة إلى 80% وتصل على السواحل الشمالية إلى 90%، وبالرغم من ارتفاع الحرارة في شمال وجنوب الصعيد إلا أن الرطوبة بهم تصل إلى متوسط 35%.

وحول حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو، قالت الأرصاد فسوف يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد وجنوب سيناء وذلك خلال ساعات النهار، أما ليلاص فسوف يكون الطقس معتدل رطب بالقاهرة وأغلب أنحاء البلاد.

كما تصل درجات الحرارة المحسوسة السبت 3 يوليو 2021 إلى 46 درجة كما في سوهاج والأقصر وقنا وأسوان وإدفو وأبو سمبل وغيرها من الأماكن، وللمزيد من درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت من خلال التقارير المرفقة بالخبر.

اقرأ أيضاً:

 

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

اللحظة المنتظرة من مسابقة الحلم 2021 وإعلان الفائز بـ250000$ وتعليق الفنانة شذى…

أخبار مصر

جدول مواعيد حجز تذاكر القطارات في أيام عيد الأضحى

أخبار مصر

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يعلن شروط و رابط التقديم في وظائف وزارة الري

أخبار مصر

“مش أنا” يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية والعربية بهذا الرقم

أخبار مصر

خطوة بخطوة..كيفية حساب فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة

أخبار مصر

تردد قناة مصر البلد 2021 الجديد عبر النايل سات Misr AlBalad TV

أخبار مصر

المالية تقرر موعد صرف مرتبات يوليو 2021 وشهري أغسطس وسبتمبر

أخبار مصر

بالفيديو : محمد رمضان يعرض محتويات طائرته الخاصة

أخبار مصر

اشترك في مسابقة الحلم ولا تضيع فرصة سحب الـ 250 ألف دولار ومنزل الأحلام باليونان 

أخبار مصر

كلية الملك فهد الأمنية للضباط الجامعيين تعلن نتائج القبول .. رابط الاستعلام


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.