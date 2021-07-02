الحرارة تصل لـ46 درجة.. حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق الثالث من يوليو الجاري، ، وأشار الهيئة العامة للأرصاد أن الطقس سيطكون شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ووفق التقارير المنشورة والمرفقة بالخبر فسوف تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة ببعض المناطق.

حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو ودرجات الحرارة المتوقعة

كما أن مما يزيد بارتفاع حرارة الجو خلال الأيام المقبلة هو ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تصل الرطوبة على القاهرة إلى 80% وتصل على السواحل الشمالية إلى 90%، وبالرغم من ارتفاع الحرارة في شمال وجنوب الصعيد إلا أن الرطوبة بهم تصل إلى متوسط 35%.

وحول حالة الطقس اليوم السبت 3 يوليو، قالت الأرصاد فسوف يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد وجنوب سيناء وذلك خلال ساعات النهار، أما ليلاص فسوف يكون الطقس معتدل رطب بالقاهرة وأغلب أنحاء البلاد.

كما تصل درجات الحرارة المحسوسة السبت 3 يوليو 2021 إلى 46 درجة كما في سوهاج والأقصر وقنا وأسوان وإدفو وأبو سمبل وغيرها من الأماكن، وللمزيد من درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت من خلال التقارير المرفقة بالخبر.

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