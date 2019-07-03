الحسابات الفلكية: إجازة عيد الأضحى 9 أيام متواصلة خلال شهر أغسطس المقبل

أعلنت الحسابات الفلكية بأنه من المتوقع حصول الموظفين العاملين بالحكومة والقطاع العام فى مصر على إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2019 ميلادية 1440 هجرية تسعة أيام كاملة ومتصلة خلال شهر أغسطس المقبل.

وجاء ذلك وفقاً لما أعلنه الدكتور محمد غريب الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019.

وأضاف بأنه من المتوقع أيضاً فى حالة موافقة رؤية الهلال مع الحسابات الفلكية أن تكون إجازة عيد الأضحى من يوم السبت الموافق 10 أغسطس الذى يوافق فلكيا يوم عرفة، ثم نحصل على إجازة عيد الأضحى وهى عبارة عن 4 أيام وهى من الأحد 11 أغسطس 2019 وحتى يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019.

وأنه كما يعتاد المصريون بحصل معظم الموظفين على اليوم المتبقي من الأسبوع وهو الخميس الموافق 15 أغسطس إجازة اعتيادية، بما يعنى أن غالبية المصريين سيحصلون على 9 أيام إجازة من الجمعة الموافق 9 أغسطس وهو إجازة أسبوعية وحتى يوم السبت الموافق 17 أغسطس ليكون يوم الأحد 18 أغسطس هو يوم العودة للعمل.

وأضاف الدكتور محمد غريب بأنه فى حال ثبوت هلال شهر ذي الحجة يوم السبت الموافق 3 أغسطس فإن ذلك يعني أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس يوم وقفة عرفات الله، ثم تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام من يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس، ويكون يوم العودة للعمل يوم الأحد 18 أغسطس بما يعنى حصول المصريين على إجازة 9 أيام فى عيد الأضحى المبارك.