الحسابات الفلكية تؤكد بأن شهر رمضان هذا العام 29 يوماً فقط

أكد رئيس معهد الفلك الدكتور جاد القاضي بأن الحسابات الفليكة التى أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية “معهد الفلك” بأن عدد أيام شهر رمضان هذا العام 1440 هجرية ستكون 29 يوماً فقط وذلك لوقوع قمر شهر رمضان فجر اليوم الأحد 12 مايو فى لحظة “التربيع الأول” وذلك فى تمام الساعة 3:12 دقيقة بتوقيت القاهرة وبهذا يكون القمر قد قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

وصرح الدكتور جاد القاضي بأن عدد أطوار القمر التى يمر بها خلال دورانه حول الأرض تكون 8 أطوار فى كل شهر يتغير خلالها شكل القمر المرئي وهذه المراحل تبدأ بمرحلة الهلال مروراً بالبدر، ثم تنتهى بالمحاق، وأن هذه الأطوار تنشأ نتيجة دوران القمر حول الأرض خلال الشهر العربي، وتختلف أطوار القمر بشكل دوري أثناء عملية الدوران معتمداً على التغير فى المواقع النسبية لكل من القمر والشمس والأرض.

والهلال أو “الهلال المتزايد” هو أول مرحلة من مراحل القمر، ويكون الهلال فى أول الشهر القمري، وبعد مرور 7 أيام تقريباً من الشهر القمري تبدأ المرحلة الثانية وهى “التربيع الأول” التى ظهرت فجر اليوم الأحد، وبعد مرور 11 يوماً يصل القمر إلى طور “الأحدب المتزايد”، ويكون الطور الذي يليه هو “البدر” وهى أجمل مراحل القمر حيث يظهر القمر كاملاً فى السماء وتكون هذه المرحلة بعد مرور 15 يوماً من الشهر القمري.

ويبدأ القمر فى التناقص ويصل إلى طور “الأحدب المتناقص” ويكون ذلك بعد مرور 18 يوماً تقريباً من الشهر القمري، وتعقب هذه المرحلة طور “التربيع الثاني” وذلك بعد مرور 22 يوماً من بداية الشهر القمري، وبعدها يصل القمر إلى مرحلة طور هلال أخر الشهر “الهلال المتناقص”، ثم ينتهى الشهر بمرحلة “المحاق” ويكون القمر فى فترة نهاية الشهر ولا يمكن رؤيته وتصبح الشمس والأرض على خط واحد ويعم الظلام وجه القمر فيحجب رؤية القمر.