الحسابات الفلكية تُعلن السبت 31 أغسطس بداية العام الهجري الجديد

أشارت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن بداية العام الهجري الجديد 1441 هجرية سوف يوافق فلكياً يوم السبت 31 أغسطس 2019 حيث ستثبت رئية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابياً، وندعو الله عز وجل أن يعيد على الأمة الإسلامية والعالم أجمع هذه المناسبات السعيدة بالخير والسعادة على جميع البشر فى مختلف بقاع الأرض.

وقد أكد الدكتور جاد حمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن عدة شهر ذي الحجة الحالي ستكون 29 يوماً وأن هلال الشهر قد اكتمل بدراً أمس الخميس 15 أغسطس فى تمام الساعة الثانية و29 دقيقة ظهراً بتوقيت مدينة القاهرة المحلي، وسوف يستمر الهلال فى التناقص إلى أن يصل إلى التربيع الآخر يوم الجمعة القادم وذلك فى تمام الساعة الرابعة و56 دقيقة عصراً.

وبهذا فقد بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الهجري الجديد الذى سيأتي والمسلمون يعيشون نفحات وأجواء الحج وعيد الأضحى المبارك وسوف يحتفل المسلمون برأس السنة الهجرية يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 وسيكون يوم إجازة رسمية تعطل فيها جميع المصالح الحكومية والهيئات والمدارس والجامعات.

ويحتفل المسلمون فى بقاع الأرض برأس السنة الهجرية حيث أنه يحمل أهمية خاصة فى حياة المسلمين وهو يوم أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليبدأ الدعوة إلى الدين الإسلامي، وهو من المناسبات الدينية التى يحتفل بها المسلمون فى بقاع الأرض، حيث تم اتخاذ الهجرة النبوية بداية للتقويم الهجري.