الحساب الفلكي للاستئناس والرؤية البصرية واجبة .. الإفتاء تنشر قواعد رؤية الهلال

بعد حالة الجدل التي أُثيرت أمس حول رؤية هلال شهر شوال، وما أذا كان يوم الثلاثاء هو اليوم المتمم لشهر رمضان أم أول أيام عيد الفطر المبارك، نشرت اليوم دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشروط والإجراءات التي تتبعها لرؤية أهلة الشهور الهجرية بجمهورية مصر العربية، ويستعرض معكم موقع كلمة دوت أورج هذه الشروط كما وردت في بيان دار الإفتاء المصرية، حتى تضح الأمور للجميع ومنعا للجدل السائد حول رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر المبارك.

قواعد وإجراءات رؤية الهلال في مصر

ولخصت دار الإفتاء المصرية القواعد والإجراءات المتبعة لرؤية الهلال في مصر تتلخص في النقاط التالية

لا يجود تعارض بين الحساب الفلكي القطعي والرؤية الصحيحة للهلال، فيمكن الاعتماد على الحساب الفلكي للاستئناس، مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة للهلال، ولذلك الحساب الفلكي ينفي ولا يثبت، حيث لا يعتد به إذا نفى طلوع الهلال، أما إذا لم ينفِ ظهوره فالعبرة هنا تكون بالرؤية البصرية الصحيحة.

شهر رمضان لا يزيد عن الثلاثون يوما ولا يقل عن التسعة وعشرون، فهو إما ثلاثون أو تسعة وعشرون يوما.

كل بلد يجب أن تتبع إمامها في تحديد الرؤية، ويشترط إمكانية الرؤية بالحسابات الفلكية.

المنهج المتبع لرؤية الهلال بجمهورية مصر العربية طبقا لدار الإفتاء المصرية

وتعتمد دار الإفتاء المصرية على المنهجية التالية في رؤية أهلة الشهور:-

تتابع دار الإفتاء المصرية الرؤية لجميع الشهور خلال العام من أجل الوصول على أدق رؤية للشهور الثلاث المرتبطين بالعبادات لدى المسلمين.

يتم إجراء الرؤية عن طريق لجان مشكلة من لجان شرعية علمية تضم علماء شرعيين ومتخصصين في علوم الفلك.

يمكن للرؤية البصرية أن تعتمد على الحساب الفلكي الدقيق.