الحكومة المصرية تدرس 3 سيناريوهات لمواجهة فيروس كورونا فترة عيد الفطر والقرار النهائي خلال أيام

في ظل المطالبات الكثيرة بأن يتم فرض حظر كامل وشامل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ، فإن الحكومة المصرية وبحسب مصدر مسؤول تدرس 3 سيناريوهات لمواجهة فيروس كورونا فترة عيد الفطر تخوفًا من انتشار الفيروس كوفيد-19 بشكل أكبر، والذي يشهد يوميًا الفتك بأرواح الآلاف من الأشخاص حول العالم، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومات العديد من الإجراءات الإحترازية المشددة للسيطرة على الفيروس ومنها مصر، في ظل غياب اللقاح والعلاج ضد هذا الفيروس.

سيناريوهات لمواجهة فيروس كورونا فترة عيد الفطر

3 سيناريوهات

وبحسب المصدر المسؤول في تصريحات صحفية لشبكة “إرم نيوز” والذي لم تذكر اسمه، فإن الحكومة تستعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد بـ3 سيناريوهات وتتمثل بالتالي:

السيناريو الأول : وهو البقاء بالوضع الحالي على ما هو دون إجراء أي تغيير ، وهو أن يكون الحظر جزئيا من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

السيناريو الثاني: الذي تناقشه الحكومة، هو حظر شامل وبإجراءات مشددة طوال أيام العيد.

السيناريو الثالث: وهو السيناريو الأقرب للتطبيق بحسب المصدر ، وهو تنفيذ حظر شامل وتام، ووقف لحركة المواصلات بين المحافظات، يمتد أسبوعًا كاملاً في الفترة من 22 من مايو حتى 30 من الشهر ذاته، باعتبار أن الجميع خلال تلك الفترة في إجازة والعمل متوقف.

وأشار المصدر إلى أن القرار النهائي الذي ستتخذه الحكومة المصرية بهذا الشأن سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة وفقًا لما ستؤول إليه المناقشات واخذ رأي الجهات المعنية وذات الإختصاص المختلفة.

ويُذكر أن وزارة الصحة كشفت بالأمس الجمعة عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و21 حالة وفاة، ليصل الإجمالي لعدد الإصابات لـ11228 حالة ، بينها 2799 حالة تعافي وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي ، أما حالات الوفاة فقد وصلت إلى 592 وفاة.