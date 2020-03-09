الحكومة| بسبب فيروس كورونا تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة من المواطنين منها الموالد الدينية حتى إشعار آخر

ضمن الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع انتقال والإصابة بـ ” فيروس كورونا ” المستجد ، قرر رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولى، تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة من المواطنين، وحتى التنقلات بين المحافظات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك حتى إشعار ، وتضمن القرار أنه سوف تتولى الجهات المعنية تنفيذه ، ونتيجة لهذا القرار سوف يتم منع إقامة الموالد الدينية، مثل مولد السيد البدوي، ومولد السيدة زينب، ومولد إبراهيم الدسوقي، التي توافق مواعيد إقامتها جميعا شهر مارس الجاري، كما وقررت وزارة الثقافة إلغاء جميع فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد مرور ثلاثة أيام من انطلاقه

تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وكانت وزارة الصحة أصدرت بالأمس بيان صحفي أشارت فيه إلى وقوع أول حالة وفاة لمصاب بالفيروس القاتل المستجد في مصر، وأوضحت الوزارة أن الشخص المصاب المتوفى ألماني الجنسية، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والإسكان ومستشار الوزيرة لشؤون الإعلام، الدكتور خالد مجاهد، مشيرًا إلى أن “المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة”.

وأضاف مجاهد في البيان أن “المتوفى توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد”.

وتابع البيان: أن “المصاب رفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس، وأنه لم يمكث في مصر سوى 7 أيام فقط”.

وكانت الإحصائيات بشأن عدد الحالات المصابة في مصر حسب مسؤول منظمة الصحة العالمية في البلاد ، جون جابور، وصل إلى 56 إصابة بالفيروس، وقال جابور خلال الندوة التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية أن “نسبة الإصابة في دول حوض البحر المتوسط ومن بينها مصر تقدر بـ 1.9%، وهي نسبة لا تقلق كثيرا، خاصة مع الإجراءات الاحترازية المتخذة”.