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الحكومة تجتمع لتحديد مواعيد حظر التجوال خلال 15 يوما.. ماذا عن التوقعات؟

بواسطة أحمد سعيد
تحديد مواعيد حظر التجوال خلال 15 يوما الحكومة تجتمع لتحديد مواعيد حظر التجوال خلال 15 يوما

تجتمع الحكومة المصرية اليوم الخميس، الموافق 7 مايو 2020، لتحديد مواعيد حظر التجوال خلال 15 يوما مقبلة، وذلك عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يناقش القرارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، إذ من المفترض الإعلان عنها اليوم بعد الانتهاء من مناقشتها.

وكان نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد ذكر في مُداخلة تلفزيونية أمس الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء سيعلن، اليوم الخميس، توصيات لجنة إدارة الأزمات التي قررتها في اجتماع، أمس، بشأن الوضع الحالي في مصر بالنسبة لتداعيات فيروس كورونا وما يترتب عليه من أمور خلال فترة الأسبوعين المقبلين.

مواعيد حظر التجوال

وبشأن تحديد مواعيد حظر التجوال خلال 15 يوما مقبلة، توقع متحدث مجلس الوزراء أن تبقي الحكومة على ساعات الحظر التي حددتها في بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، لكن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة قبل عيد الفطر المبارك بوقت قليل.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن في 34 أبريل المنصرم، أن الحكومة ستبقي على حظر التجوال المفروض لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في شهر رمضان، مع تقليص ساعة واحدة من المدة المحددة سالفًا، ليبدأ الساعة 9 مساءً، بدلا من 8 مساءً، وحتى السادسة صباحًا.

تخفيف بعض التدابير

وفي سياق الحديث عن تحديد مواعيد حظر التجوال خلال 15 يوما مقبلة، فقد اتخذت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، تخفيف بعض التدابير التي كانت قد اتخذتها لمنع التجمعات، ومنها:

  • السماح للمراكز والمحال التجارية بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء، بدلا من الإغلاق يومي الجمعة والسبت.
  • عودة تقديم بعض الخدمات، ومنها خدمات الشهر العقاري.
  • السماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم.
  • ترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية.
  • عودة خدمات التوصيل بالمطاعم.

أحمد سعيد

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