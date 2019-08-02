الحكومة| تحت عنوان شائعات وحقائق توضح حقيقة تسريح ربع موظفي الدولة وشائعات أخرى

بين الحين والآخر تثار بين أوساط المواطنين وعبر بعض منصات التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام أنباء وشائعات يتم تداولها بشكل كبير وبعضها قد يثير بلبلة ويهدف إلى تأليب الرأي العام، وقد ردت الحكومة اليوم الجمعة 2/8/2019، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وتحت عنوان شائعات وحقائق ، على ما تم تداوله من شائعات خلال الاسبوع الفائت، والتي كان أبرزها توضيح رسمي بشأن تسريح ( 25%) ربع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بعد إجراء بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، إضافة للرد على شائعات أخرى تم تداولها بشكل واسع خلال الأيام الماضية.

شائعات وحقائق

أبرز الشائعات ورد الحكومة الرسمي عليها

فيما يلي الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر العديد من وسائل الإعلام الخاصة ومنصات التواصل الإجتماعي ورد رئاسة مجلس الوزراء المصري في موقع “فيسبوك” وأبرزها:

الشائعة

تسريح الحكومة 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.

الحقيقة

أوضحت صفحة الحكومة في موقع فيسبوك نقلًا عن صندوق مكافحة الإدمان أن ما تردد بشأن تسريح 25% من الموظفين غير صحيح وأن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري لا تتعدى 2% وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

الشائعة

اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة.

الحقيقة

اوضحت وزارة المالية بأن ذلك غير صحيح وأكدت على سعي الوزارة لضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة ، والتي تبلغ نسبتها 14% دون أي زيادة جديدة .

الشائعة

استخدام مياه الصرف الصخي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل.

الحقيقة

وردت وزارة الري حول هذه الانباء بأنها غير صحيحة، وأوضحت أنه منذ بدء بناء السد العالي يتم تعويض أي انخفاض في إيراد نهر النيل من المخزون الاستراتيجي ببحيرة السد للوصول إلى 55.5 مليار م3.

توضيح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات#شائعات_حقائق#رئاسة_مجلس_الوزراء Gepostet von ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ am Freitag, 2. August 2019

الشائعة

وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة

الحقيقة

أوضحت وزارة التضامن عدم صحة النبأ وأكّدت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

الشائعة

بيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة

الحقيقة

أكّدت وزارة الصحة عدم صحة الخبر وشددت على أن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بـ “روشتة” مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلي بها للإثبات في حالات التفتيش، وجميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.

الشائعة

فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير

الحقيقة

من جهتها وزارة الآثار نفت الخبر واكدت عدم صحته، وأضافت ان عملية نقل القطع الأقرية تتم تحت حراسة مشددة وبإجراءات أمنية صارمة، ووفقًا لمعايير السلامة والأمان العالمية.

الشائعة

طرح أراض أثرية بمنطقة مارينا للبيع لصالح مستثمرين

الحقيقة

كما أوضحت وزارة الآثار ان ذلك من قبيل الشائعات وعارية عن الصحة وأكّدت على حرص الدولة التام على الحفاظ على جميع المناطق الأثرية المصرية والتراث الحضاري للدولة.

الشائعة

صرف مكافآت للعاملين بوزارة الأوقاف من أموال صكوك الأضاحي.

الحقيقة

نفت وزارة الاوقاف صحة الخبر وأكّدت على أن أموال تلك الصكوك تذهب كاملة إلى المستحقين بعد تحويلها إلى أضاحي، وأن مكافآت العاملين ليس لها أي علاقة بأموال الصكوك، وإنما يتم صرفها من الميزانية الخاصة بالوزارة.

الشائعة

إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد

الحقيقة

نفت وزارة الأوقاف ما تردد بهذا الشأن وأوضحت أن مصروفات الكهرباء والمياه في المساجد تتحملها الوزارة بالكامل، ولن يتم تحصيلها من المصلين في المساجد بأي حال من الأحوال.

الشائعة

إصدار وزارة السياحة تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة للحج.

الحقيقة

أكّدت وزارة السياحة أن لا صحة لإصدار الوزارة أي تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، وقد تم إصدار 78 ألف تأشيرة حج إلكترونية هذا العام.

الشائعة

ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في المنافذ قُبيل حلول عيد الأضحى.

الحقيقة

قالت وزارة الصحة ان الخبر غير صحيح واوضحت أن هناك تراجعًا في أسعار لحوم الأضاحي مقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، وقد تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى من خلال توفير الوزارة للحوم في منافذ بيع الأضاحي بأسعار مخفضة بكافة محافظات الجمهورية.

الشائعة

استخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل.

الحقيقة

أوضحت وزارة الزراعة مؤكدة عدم صحة النبأ وأكّدت ان كافة المواد الكيماوية والأسمدة – بالجمعيات الزراعية- المستخدمة في زراعة المحاصيل آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية ولا تشكل أي خطورة على صحة المواطنين.