الحكومة تحسم غداً الحظر أيام العيد وامتحانات الثانوية العامة والصلاة

تجتمع غداً الأحد الموافق 17 مايو اللجنة العليا المكلفة بإدارة ملف أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حيث ستحدد اللجنة مدة وساعات الحظر خلال أيام العيد، وكذلك سوف تحدد مصير صلاة العيد عيد الفطر، وستقرر اللجنة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى سوف تتخذها خلال الفترة المقبلة.

كما تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلا امتحانات الثانوية العامة ، خطة التعايش مع فيروس كورونا، وكذلك عدد من الضوابط والاشتراطات للإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية التى تم البدء فيها من يوم 15 مايو الجارى.

وأكدت مصادر بأن هناك اتجاه لزيادة إجراءات الحذر والوقاية خلال أيام العيد وهناك اتجاه لفرض مزيد من الإجراءات الاحترازية الصارمة لعدم التزاحم والتجمع مما يشكل خطورة فى انتقال العدوي وانتشار الفيروس، وهناك أنباء تم تداولها بانه من المتوقع أن تصدر اللجنة قرار بالحظر الكامل خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما تناقش اللجنة المنوط بها إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد خطة التعايش مع الفيروس عقب إجازة عيد الفطر المبارك وأن هناك خمس أنشطة لن تعود للعمل مرة أخرى أو لن تعود لطبيعتها خلال فترة التعايش منها المدارس والجامعات والحضانات ومرحلة رياض الأطفال، وكذلك المقاهى والمطاعم والكافيهات والنوادى.

كما أنه سيتم الاستمرار فى غلق دور السينما والمسارح وكذلك الملاعب والأندية الرياضية وصالاتاللياقة البدنة، وسيستمر منع الجنازات والصلاة فى المساجد وإقامة الأفراح والعزاء، وكل نشاط يحدث فيه تجمعات كبيرة للمواطنين، كما تقرر أن يتم فرض غرامة مالية على كل مواطن لا يرتدى الكمامة خلال فترة التعايش مع الفيروس.