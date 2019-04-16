الحكومة ترد على 13 شائعة انتشرت خلال الأيام السبعة الماضية

في تقريره الدوري للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 13 شائعة انتشرت على مدى 7 أيام، وذلك في الفترة من 10 إلى 16 أبريل الجاري، وتنوعت الشائعات في المجالات المختلفة، مما استدعى الرد عليها من وزارات مختلفة، وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ردود الوزارات على هذه الشائعات بعد تواصله معها، وقد شمل الرد وتوضيح الحقائق ردودا من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والتضامن والأثآر والصحة والإسكان والتموين والبترول والمالية.

الشائعات والردود

وتضمنت هذه الشائعات ما يلي:

اشتراطات صندوق النقد تعرض مصر مصر لأزمة اقتصادية حادة، وقد نفت ذلك وزارة المالية حيث قالت أن التقارير الدولية تصب في صالح الاقتصاد المصري وتشيد ببرنامج الإصلاحات. فرض ضرائب إضافية على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وقد نفت المالية الشائعة وأوضحت أن فرض أي ضرائب جديدة يكون بقانون وبموافقة مجلس النواب. فرض ضريبة على الشركات لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وقد تصدت وزارة المالية أيضا بالنفي وأوضحت أن فرض الضرائب لا يكون إلا بالقانون وبموافقة البرلمان. زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً، وهو ما نفته وزارة البترول بشكل قاطع. إلغاء الدعم التمويني نهائياً، وهو ما نفته وزارة التموين. طرح وحدات بالإسكان الاجتماعي بمساحات 120 متراً بأسعار مخفضة، وهو ما نفته وزارة الإسكان موضحة أنها تعلن عن أي مشروعات جديدة بشكل رسمي. إلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وقد نفت ذلك وزارة الصحة موضحة أن نظام التكليف السابق لا يزال ساريا وأن الوزارة تحرص على زيادة عدد الأطباء لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين. تغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم تماما. بدء عملية التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، وقد نفت وزارة التربية والتعليم ذلك وقالت أن بدء التقدم سوف تعلن عنه الوزارة بشكل رسمي. بيع قطع آثار مصرية بأحد المزادات الأمريكية، وقد نفت ذلك وزارة الآثار وقالت أنها حريصة على التصدي لعمليات تهريب الأثار. انتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضي الزراعية المصرية، وقد نفت ذلك وزارة الزراعة وقالت أنها حريصة على التصدي لدخول هذه الحشرة. إخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو الخل، ونفت ذلك وزارة التضامن موضحة أن تحليل المخدرات يعتمد على أحدث الأجهزة. توقيع وزارة الأوقاف بروتوكولاً مع إحدى الجمعيات الأهلية لنشر الدعوة، وقد نفت ذلك وزارة الأوقاف موضحة أن العمل بالشأن الديني يعتمد على الجهات المتخصصة فقط وهي الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.

ويذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يصدر تقريرا دوريا لرصد الشائعات والرد عليها عبر التواصل مع الوزارات المختصة ويرفق ذلك بفيديو وإنفوجراف على موقعه الرسمي.

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