الحكومة ترد على 16 شائعة: تأجيل العام الدراسي الجديد ورفض استلام الأبحاث

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على 16 شائعة بينها 7 شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في مصر، وذلك في تقريره الأسبوعي بشأن رصد الشائعات والرد عليها، التي جرى تداولها، خلال الفترة الماضية على مواقع إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وصفحات على منصات السوشيال ميديا.

وقال المركز الإعلامي في تقرير رصد الشائعات، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن شائعة تأجيل العام الدراسي الجديد “2020-2021″، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، فأكدت أنها شائعة لا أصل لها، وستتخذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.

رصد 16 شائعة والرد عليها

وفي سياق رصد 16 شائعة والرد عليها، ذكر المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التعليم، بشأن ما تردد عن رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، فنفت تلك الأنباء مؤكدة أنها شائعة.

كما نفت وزارة التعليم ما تردد بشأن رفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية، وذلك بعد أن تواصل معها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إذ شددت على عدم عدم صحة تلك الأنباء، وأن تقديم الأبحاث متاح لجميع طلاب سنوات النقل سواء إلكترونيا أو ورقيا.

وبشأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام إضافة سنة جديدة (kg 3) لمرحلة رياض الأطفال، أعلن المركز الإعلامي تواصله مع وزارة التربية والتعليم، التي نفت تلك الأنباء, مؤكدة أن مرحلة رياض الأطفال كما هي مكونة من سنتين فقط.

حقيقة إنشاء كيان وسيط

وفي سياق رصد 16 شائعة والرد عليها، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما تردد من أنباء على مواقع إخبارية عن إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات، إذ أكدت الوزارة أنها شائعة لا أصل لها.

كما نفت وزارة التعليم العالي ما تردد عن وضع “شروط انتقائية” لقبول الطلاب في الجامعات بدءًا من العام الدراسي المُقبل، مؤكدة أن الدولة تتيح فرص متكافئة للطلاب جميعًا، للالتحاق بمرحلة التعليم الجامعي، كما أنا نظام تنسيق القبول بالجامعات كما هو.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنباءً تُفيد بارتفاع كبيرٍ في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، وذلك بعد أت تواصل معها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إذ أكدت أنها شائعة، وأن جميع الأسعار ثابتة كما هي.

وردت وزارة التنمية المحلية في تقرير الشائعات، على ما تردد بشأن توقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، إذ أكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء وأن جميع المشروعات يسير العمل فيها وفقًا لجداول زمني مُسبق.

أما ما ترددت بشأت تعرض قناة السويس لخسائر فادحة، نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا فقد نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتعرض القناة لأية خسائر نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.

7 شائعات تتعلق بفيروس كورونا

وفي سياق رصد 16 شائعة للرد عليها، فقد رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 7 شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد في مصر من بين تلك الشائعات، إذ إن منظمة الصحة العالمية نفت مشاركتها في أي تقرير تحليلي بشأن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر مع أي جهة إعلامية أخرى.

وذكر المركز الإعلامي في تقرير رصد الشائعات، أن مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية تعمل بكل طاقتها، لسد احتياجات جميع المواطنين، كما يجري تأمين مستلزمات الإنتاج للمصانع، وإتاحتها لتستمر يوميًّا، وذلك في إطار من اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لحماية العاملين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن لا يوجد أي سند علمي بشأن وجود مناعة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى للمتعافين من الفيروس التاجي.

وأضاف المركز الإعلامي أن الدولة تتحمل تكلفة عزل العائدين من الخارج في المدن الجامعية ونُزُل الشباب، وتوفر لهم الإعاشة والرعاية الطبية ومَن يريد في العزل في فندق يتحمل التكلفة، كما أكد المركز أنه لم يصدر أي قرار بفتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب، في منتصف شهر مايو الجاري، كما لم يصدر تحذير من شراء الملابس من المحلات والمتاجر للوقاية من فيروس كورونا المستجد.