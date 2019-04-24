الحكومة ترد على 9 شائعات انتشرت في 9 أيام

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره الدوري لرصد الشائعات والرد عليها عبر التواصل مع الوزارات المعنية، وقد رصد المركز 9 شائعات خلال التسعة أيام الماضية، وذلك في خلال الفترة من 16-24 أبريل الجاري، وتنوعت كالعادة هذه الشائعات في عدة مجالات، مما استدعى الرد عليها من قبل الوزارات المختلفة المعنية بكل شائعة، وقد تعلقت الشائعات بمواضيع استدعت ردا من وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والزراعة وقطاع الأعمال والأوقاف.

الشائعات والحقائق

وشملت الشائعات المنتشرة، والتي قامت الوزارات بالرد عليها، مجالات مختلفة، وقامت كل وزارة معنية بالرد، وكانت الإشاعات والردود كما يلي:

1/ تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة

وقد ردت وزارة المالية بالنفي وأوضحت سعي الوزارة لاستقرار الضريبة عند 14% ولا توجد نية لديها لتقليص قائمة الاعفاءات.

2/ فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة

وقد تصدت وزارة المالية أيضا بالنفي، موضحة أنها تحرص على تشجيع المستثمرين وتهيئة المناخ الجيد لأعمال الاقتصاد المصري.

3/ زيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة

وقد نفت ذلك وزارة المالية، مؤكدة أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على السجائر، سواء المحلية أو الأجنبية.

4/ تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح

وقد قامت وزارة الزراعة بنفي الشائعة، موضحة أنها تعمل على زيادة الرقعة المزروعة بالقمح، كما أنها تدعم مزارعي القمح باعتباره محصولا استراتيجيا.

5/ خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

وقد نفت وزارة الصحة ذلك، موضحة أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات، وأن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام اجتماعي تكافلي إلزامي يغطي جميع المواطنين.

6/ خصخصة شركات الأدوية الحكومية

وقد نفت وزارة قطاع الأعمال ذلك، وأوضحت أن هذه الشركات ستبقى ملكا للدولة، وأن الدولة تسعى للنهوض بها وزيادة طاقتها الإنتاجية وحصتها السوقية.

7/ تغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بنفي الشائعة، موضحة أن امتحانات الطلاب ستعقد بمحافظاتهم كالمعتاد.

8/ انهيار حضَّانة الأطفال ” المبتسرين” في مستشفى فارسكور بدمياط

وقد نفت وزارة الصحة الشائعة، مؤكدة أن الحضانة تعمل بكامل طاقتها وتستقبل الأطفال بشكل طبيعي.

9/ إلغاء تطبيق مشروع الأذان الموحد

وقد قامت وزارة الأوقاف بنفي الشائعة، وأكدت نيتها التوسع في المشروع، وخاصة بعد نجاحه في أكثر من 100 مسجد بالقاهرة.

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