الحكومة ترد على 9 شائعات خلال أسبوع وتوضح حقيقة أبرزها “الحذف العشوائي من بطاقات التموين”

الحكومة ترد على 9 شائعات خلال أسبوع تم تداولها خلال الأسبوع الفائت، وذلك من خلال التقرير الأسبوعي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حيث نفى المركز بشكل قاطع تلك الشائعات وأكد على عدم صحتها، وكان أبرزها ما تردد من الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة من عملية تنقية البطاقات، وكذلك نفيه لشائعة إسناد إدارة صندوق مصر السيادى لمسئولين أجانب، وفي هذا التقرير رصدنا لكم تلك الشائعات ورد الحكومة عليها من خلال المركز الإعلامي التابع لها بعد تواصلها مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتوضيح ما يتم تداوله من شائعات.
الحكومة ترد على 9 شائعات خلال أسبوع
ما هي حقيقة الشائعات المتداولة الاسبوع الماضي؟
- نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إسناد صندوق مصر السيادي لمسؤولين أجانب، واوضح في هذا الإطار أنه جار الىن المفاضلة بين 4 مرشحين مصريين لتولي منصب المدير التنفيذى للصندوق، ولا يوجد بينهم أى أجانب، مع التاكيد على ان الدولة حريصة على إنشاء صندوق سيادي بهدف “ضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية فى إيرادات الدولة”
- أكد التقرير الأسبوعي للمركز الإعلامي على أنه لا صحة لما يتردد من إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط، وهو ما نفته وزارة الشباب وزارة الشباب، وأوضحت أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة ضمن الاستاد تمهيدًا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
- نفى المركز أيضًا انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق، وأكدت وزارة الزراعة على أن هناك عملية رقابة محكمة من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية.
- وأكد المركز على عدم صحة إغلاق الحكومة المواقع إلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيدا للنفقات.
- ونفى المركز الإعلامي شائعة سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه، واوضحت وزارة الثقافة مؤكدة على أن جميع المقتنيات المعروضة بالمتحف تخضع لإجراءات أمنية مشددة، و كل ما يثار حول هذا الموضوع، هو مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الرأى العام.
- وزارة المالية نفت ما تردد من تقليص مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020، وشددت الوازرة على الاهتمام بالتعليم والصحة يعد أولوية قصوى للدولة، وأشارت إلى أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة بالنسبة لمخصصات الصحة والتعليم، حيث وصلت إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه فى ميزانية العام الماضى.
- أكدت وزارة المالية أنه لا صحة بالمطلق لما تردد حول إقرار زيادات فى بدل السفر لموظفى الجهاز الإدارى للدولة.
- ومن جهتها وزارة التموين، نفت أن يكون هناك أي عملية حذف عشوائى لأى مواطن مسجل في البطاقة التموينية ومستحق للدعم ضمن إطار تنقية البطاقات في المرحلة الرابعة، واكدت الوزارة على أن هناك معايير محددة لهذه المرحلة للحذف، بهدف توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
- ولجهة ما تم تداوله بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات فى التنسيق الإلكترونى بعد اختيارها، نفت وزارة التعليم العالي تلك الشائعة وأكدت على إمكانية الطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
التعليقات
,ولى بيقال على منحه للمعاشات بمناسبة العيد الااضحى محدش رد عليه اشاعئاتوال صح