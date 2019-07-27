الحكومة ترد على 9 شائعات خلال أسبوع وتوضح حقيقة أبرزها “الحذف العشوائي من بطاقات التموين”

الحكومة ترد على 9 شائعات خلال أسبوع تم تداولها خلال الأسبوع الفائت، وذلك من خلال التقرير الأسبوعي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حيث نفى المركز بشكل قاطع تلك الشائعات وأكد على عدم صحتها، وكان أبرزها ما تردد من الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة من عملية تنقية البطاقات، وكذلك نفيه لشائعة إسناد إدارة صندوق مصر السيادى لمسئولين أجانب، وفي هذا التقرير رصدنا لكم تلك الشائعات ورد الحكومة عليها من خلال المركز الإعلامي التابع لها بعد تواصلها مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتوضيح ما يتم تداوله من شائعات.

الحكومة ترد على 9 شائعات خلال أسبوع

ما هي حقيقة الشائعات المتداولة الاسبوع الماضي؟