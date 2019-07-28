الحكومة تستبعد فئات جديدة من منظومة التموين اعتباراً من يوليو الجاري تعرف على الفئات المستبعدة من التموين

متابعينا داخل جمهورية مصر العربية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن منظومة الدعم التموين، الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المصريين، ويتابعون بشغف كل الأخبار عن المنظومة، ونحن من خلال هذا المقال سنعرض عليكم أسلوب الحكومة الجديد لمواجهة أصحاب بطاقات التموين الغير مستحقين، للدعم و الذين يستفيدون بغير وجه حق من المنظومة.

تسعي الحكومة لمواجهة حيل أصحاب البطاقات الغير مستحقين للدعم، لكي يصل الدعم لمستحقيه وإدخال فئات جديدة للمنظومة، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

أسلوب وزارة التموين في مواجهة الغير مستحقين لبطاقات التموين

تنتهج وزارة التموين أسلوب جديد بداية من شهر يوليو الجاري 2019، فقد قررت الحكومة أنعه بداية من الشهر الحالي أحتساب إجمالي الاستهلاك، من الكهرباء والموبايل والعقارات والأراضي الزراعية، لكافة الأفراد المسجلين في بطاقة التموين، فمثلاً إذا كان يوجد أكثر من عداد كهرباء بأسماء الأفراد الموجودين ببطاقة التموين، سيتم جمعهم فعداد الموجود باسم الأب مثلاً استهلك 500 كيلو وأت، ويوجد عداد باسم أي فرد مسجل بنفس البطاقة واستهلك 500 كيلو وأت، يتم جمع الإثنين 1000 كيلو وأت،و يتم استبعاد صاحب البطاقة من المنظومة، وقيس على ذلك الموبايل والأراضي الزراعية والسيارات والعقارات.

الهدف من الأسلوب الجديد لوزارة التموين في حذف غير المستحقين

تهدف وزارة التموين من هذا النظام الجديد التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، الفعليين وأيضاً هو إدخال فئات جديدة مستحقة للمنظومة، خاصة من محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وإيضافه مواليد جديدة، بالمنظومة والذي تم إضافة 5 مليون مولود، ولم يتم صرف مستحقات تموينية لهم، لعدم وجود مخصصات مالية للصرف.

التظلمات من الحذف في منظومة التموين

اكده وزارة التموين أن فتح التظلمات من خلال موقع الوزارةwww.tamwin.com.eg وذلك لمن جاءت له رسالة هذا الشهر، بالحذف من المنظومة على أن يقوم كل شخص بكتابة التظلم الخاص به وفقاً لمؤشر الاستبعاد، وسيتم بحث التظلم والرد عليه.