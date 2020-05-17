الحكومة تعلن خطتها خلال فترة عيد الفطر وما بعده وفرض سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

اعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن اتخاذها عدة إجراءات احترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خطة الحكومة ما بعد إجازة عيد الفطر التي تتضمن تخفيف القيود لاحقًا، كما اشار إلى موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

سلسلة اجراءات احترازية خلال فترة العيد الفطر

ووفقًا لرئيس الحكومة فقد تقرر تطبيق سلسلة من الإجراءات الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك وتشمل :

فرضحظر التجول خلال أسبوع العيد (من الأحد وحتى الجمعة المقبلين) بدءا من الخامسة مساء.

غلق المحال التجارية والترفيهية والشواطئ.

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات.

شدد مدبولي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، محذرا من “فرض عقوبات” على غير الملتزمين.

وأما في فترة ما بعد العيد فقد قررت الحكومة عودة مظاهر الحياة العامة لمختلف القطاعات بعد عيد الفطر، ولمدة أسبوعين.

وقال مدبولي في هذا الصدد: “بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو، سيتم دراسة العودة التدريجية لفتح دور العبادة”، المغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، كما أعلن مدبولي أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام ، سوف يتم إجراؤها في الـ21 من يوينو المقبل.