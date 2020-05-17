Take a fresh look at your lifestyle.


الحكومة تعلن خطتها خلال فترة عيد الفطر وما بعده وفرض سلسلة إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

بواسطة سمير زيادة
اجراءات احترازية خلال فترة العيد الفطر

اعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن اتخاذها عدة إجراءات احترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خطة الحكومة ما بعد إجازة عيد الفطر التي تتضمن تخفيف القيود لاحقًا، كما اشار إلى موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا

سلسلة اجراءات احترازية خلال فترة العيد الفطر

اجراءات احترازية خلال فترة العيد الفطر

ووفقًا لرئيس الحكومة فقد تقرر تطبيق سلسلة من الإجراءات الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك وتشمل :

  • فرضحظر التجول خلال أسبوع العيد (من الأحد وحتى الجمعة المقبلين) بدءا من الخامسة مساء.
  • غلق المحال التجارية والترفيهية والشواطئ.
  • إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات.
  • شدد مدبولي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، محذرا من “فرض عقوبات” على غير الملتزمين.

وأما في فترة ما بعد العيد فقد قررت الحكومة عودة مظاهر الحياة العامة لمختلف القطاعات بعد عيد الفطر، ولمدة أسبوعين.

وقال مدبولي في هذا الصدد: “بدءا من النصف الثاني من شهر يونيو، سيتم دراسة العودة التدريجية لفتح دور العبادة”، المغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، كما أعلن مدبولي أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام ، سوف يتم إجراؤها في الـ21 من يوينو المقبل.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

موجة حارة لـ4 أيام.. مركز التنبؤات بالأرصاد يحذر: درجات الحرارة ستصل لـ44 درجة

أخبار مصر

“الإفتاء” تُعلن حكم صلاة العيد في المنازل دون خطبة

أخبار مصر

الوزراء: غلق المحلات والمطاعم 6 أيام لمنع انتشار فيروس كورونا

أخبار مصر

الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر.. وتحذير من “مدبولي”

أخبار مصر

مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر بمصر رسميًا من مجلس الوزراء 2020

أخبار مصر

الأرصاد تعلن موعد إنتهاء الموجة الحارة وحالة الطقس الأحد وبيان درجات الحرارة

أخبار مصر

الصحة ترد على أنباء تطبيق الحظر الكامل

أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا: ارتداء الكمامة إجباري وغلق بعض الطرق

أخبار مصر

مختار نوح يعلق على فتاوى بن تيمية: “مش قرآن ولا يجوز الأخذ بها”

أخبار مصر

أبرزها إلغاء المكافآت الشهرية وتوزيع الأرباح على العمال .. النواب يناقش مشروع قانون…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.