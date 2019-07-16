الحكومة تعلن رفع أسعار استخراج الأوراق الرسمية…تعرف على سعر “استمارة الرقم القومي-شهادة الميلاد-وثيقة الزواج والطلاق” بعد الزيادة

خلال الساعات القليلة الماضية جاء بيان الحكومة المصرية الرسمي برفع رسوم الكثير من الأوراق والمستندات الرسمية المختلفة مثل البطاقات وشهادات الميلاد والزواج والطلاق،حيث تم التصديق علي الأسعار الجديدة لهذه المستندات الرسمية واعتمادها لتصبح سارية بالسعر الجديد أمام المواطنين، تعد الأوراق والمستندات الرسمية من الوثائق الأساسية والهامة والتي يحتاجها جميع المواطنين في إنهاء كافة تعاملاتهم اليومية، فهي تستخدم في المدارس لاستخراج ملفات الطلاب المستجدين أو الطلاب المنقولين إلي صفوف أخري، كما تستخدم في قطاع البنوك عند عمل حساب جديد أو فتح وديعة أو عمل شهادة استثمار وغيرها من التعاملات البنكية المختلفة، كما تستخدم هذه الأوراق أيضآ عند رغبة الشخص في السفر باستخراج جواز سفر خاص به من مصلحة الجوازات التابع له عنوان سكنه، كما أنها من المستندات الهامة لاستخراج وثيقة جواز السفر، كما تستخدم هذه المستندات الرسمية عند عمل بطاقة قومية جديدة للشخص البالغ 18 عام، وتستخدم أيضآ عند تجديد البطاقة القومية وتحديثها، كما تستخدم هذه الأوراق عند العمل فهي من المستندات الأساسية في ملف الشخص الراغب في التقدم علي وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وعند النظر نجد أن الوثائق الأساسية الهامة هي ( صورة البطاقة القومية – شهادة الميلاد – وثيقة الزواج – وثيقة الطلاق – جواز سفر ساري المفعول – صور شخصية – شهادة القيد)، ولقد جاء قرار الحكومة برفع رسوم هذه المستندات الأساسية من يوم الأحد الماضي الموافق الرابع عشر من يوليو لعام 2019.

أسعار استخراج الأوراق الرسمية 2019

الاستمارة العادية للبطاقة : أصبح سعرها الرسمي حاليا بعد قرار الحكومة المصرية 45 جنيه مصري.

استمارة البطاقة المستعجلة : وصل سعرها بعد الزيادة الجديدة إلي 120 جنيه.

استمارة الـVIP : وصل سعرها الحالي بعد الزيادة إلي 170 جنيه مصري.

شهادة الميلاد لأول مرة: وصل سعرها الحالي بعد الزيادة المقررة إلي 36 جنيه.

شهادة الميلاد للمرة الثانية : أصبح سعرها بعد الزيادة 19 جنيه مصري.

سعر وثيقة الزواج والطلاق : أصبح سعرها 34 جنيه مصري.

استمارة القيد العائلي : أصبح سعرها بعد الزيادة 29 جنيه مصري.