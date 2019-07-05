الحكومة تعلن زيادة أسعار البنزين اليوم في بيان رسمي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، وقالت مصادر مطلعة أن تطبيق أسعار الوقود الجديدة ستكون اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة ، وبحسب بيان صحفي من الوزارة جاءت أسعار البنزين كالتالي:

أسعار البنزين الجديدة

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات

بنزين 95: 9 جنيهات

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

زيادة أسعار البنزين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

أما عن زيادة أسعار البنزين فهي خطوة من ضمن عدة خطوات تسعى الحكومة بها للتقدم خطوات للأمام بتوجيه الدعم للمستحقين وهي خطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه وتنتهجه الحكومة ورؤية 2030، وذلك لضمان أن يصل الدعم لمستحقيه وتوجيه الإنفاق الحكومة لما يتطلبه كل مواطن من خدمات أساسية.



برامج الحماية الاجتماعية

وتجتهد الحكومة المصرية على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، من زيادة للمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، وغيرها من سبل الحماية لضمان حياة طيبة للمواطنين ومن أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادي في مصر

ومن جانبه أشاد صندوق النقد الدولي، والكثير من المؤسسات المالية الدولية، أن مصر تسير في مسار الإصلاحات الاقتصادية بشكل جيد وسريع موضحين أنها تسير على الطريق الصحيح، وتأتي تلك الإشاة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات تقريبا، وبخفض نسبة البطالة في البلاد والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم.