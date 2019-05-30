الحكومة تعلن موعد أجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص .. تفاصيل

أجازة عيد الفطر المبارك، التي ينتظرها العاملين سواء كانوا عاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والتي تأتي بعد صيام شهر رمضان المبارك من كل عام، أصدر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار حدد من خلالة تفاصيل الإجازة من حيث اليوم الذي ستبدأ فيه واليوم الذي سيكون آخر أيامها، وفيما يلي تفاصيل القرار لكل من الحكومة والقطاع الخاص.

موعد أجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة والقطاع الخاص

خذا وقد حدد مدبولي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 من شهر يونيو للعام 2019، يوم بداية أجازة عيد الفطر المبارك، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، ويتم تطبيق قرار الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية، وكل من شركات قطاع الأعمال، وشركات القطاع العام.

ومن جانبها أعلنت وزرارة القوى العاملة عن منح أجازة للعاملين بالقطاع الخاص وكافة المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقد تم تحديد الإجازة ليومين هما اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك، وألزمت صاحب العمل بمنح العاملين لديه الإجازة بأجر كامل.

وأشارت وزارة القوي العاملة في بيان أصدرته إلى أن صاحب العمل يحق له أن يقوم بتشغيل العاملين لديه في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع تعويضه بأجر يعادل ضعف الأجر الذي يتقاضاه نظير هذين اليومين.

وكل عام وانتم جميعا بخير.