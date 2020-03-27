الحكومة تنفى وجود حالات وفاة بسبب فيروس كورونا وتسجيلها بأسباب أخري

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن وجود حالات وفاة كثيرة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” ويتم تسجيلها بأسباب أخري، حيث أصدر المركز بيان رسمي نفى فيه ما يتردد من شائعات فى هذا الشأن وأنه يتم الإعلان عن أعداد المصابين بالفيروس وحالات الوفاة بشفافية تامة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقد نفى المركز الإعلامى عدد من الشائعات التى ترددت خلال هذه الأيام وذلك من خلال بيان رسمي أصدره المركز اليوم الجمعة وأهم هذه الشائعات ما يلي:

نفى المركز شائعة إيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا وأكد بأن طباعة الصحف الورقية مستمرة، ونفى المركز كذلك شائعات تغيب الأطقم الطبية “الأطباء والممرضات والإداريين” فى مستشفيات العزل وأكد بأن الأطقم الطبية بكامل قوتها متواجدة فى المستشفيات.

ونفى المركز كذلك الشائعات المتداولة بشأن إيقاف العمل بالعاصمة الإدارية لتفشي فيروس كورونا بها، كما نفى المركز شائعة إغلاق أسواق الجملة للخضروات والفاكهة، كما نفى المركز كذلك شائعة سحب الأدوية التى تحتوى على مركب الهيدروكسي كلوروكين من الصيدليات لاستخدامها فى علاج فيروس كورونا.

كما نفى المركز شائعة توقف حركة الملاحة فى قناة السويس بسبب فيروس كورونا وأن العمل بها يسير بشكل منتظم وطبيعى، ونفى المركز تحويل بعض المدارس بالمحفظات لمستشفيات حجر صحي، وأكد بأن الصور المتداولة هى صور قديمة لاستراحات المراقبين والمصححين فى امتحانات الدبلوم والثانوية العامة.