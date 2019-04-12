الحكومة تنفي زيادة أسعار السكر التمويني قبل رمضان وتوضح سعره الرسمي

في إطار الرد على الشائعات التي تستهدف البلبلة وإثارة غضب المواطنين، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالرد على شائعة غلاء السكر التمويني قبل شهر رمضان المبارك، حيث أعلن المركز أن ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية من أنباء بخصوص زيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، غير صحيح على الإطلاق، موضحا أنه قد تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأن الوزارة نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا صحة لإقرار أي زيادة في أسعار السكر أو أي سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر رمضان.

وزارة التموين توضح سعر السكر التمويني

وأوضحت وزارة التموين في سياق نفيها للشائعة أن أسعار جميع السلع التموينية بجميع المنافذ كما هي دون أي زيادات، وشددت على أن كل ما يُثار في هذا الشأن هو شائعات تستهدف إثارة غضب حاملي البطاقات التموينية من المواطنين قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم.

وقالت الوزارة أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية دون أي تغيير، وهو بقيمة 9.5 جنيه بجميع منافذ الوزارة، سواء منافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وأيضا محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وناشدت الوزارة المواطنين بتقديم البلاغات في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, وطالبت بتقديم البلاغات من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية 19280، وفي حالة وجود شكاوى يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية ‏‏www.shakwa.eg‏ أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها 16528.

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