الحكومة تنفي 12 شائعة تم تداولها خلال الأيام الماضية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريره الدوري لنفي الشائعات المنتشرة في الأيام الماضية، وقد نشر المركز فيديو يظهر الرد على الشائعات عبر التواصل مع الوزارات المعنية وتوضيح الحقائق، وقد تنوعت الشائعات وتطلبت ردا من قبل وزارة الصحة ووزارة التموين ووزارة قطاع الأعمال والبترول والمالية والتربية والتعليم، وكذلك الهيئة الوطنية للإعلام.

الشائعات والحقائق

وجاءت الشائعات والردود عليها كما يلي:

توقف مبادرة”القضاء على قوائم الانتظار” لعدم جاهزية المستشفيات

وقد نفت وزارة الصحة الشائعة، مؤكدة أن المبادرة سارية منذ انطلاقها في يوليو 2018، ومستمرة لمدة 3 سنوات، بهدف القضاء على قوائم الانتظار الحالية نهائيا ومنع ظهور أي قوائم جديدة.

تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية

ونفت وزارة الصحة أيضًا الشائعة، وأكدن أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستبدأ في الموعد المحدد لها في يوليو 2019 ببورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها بكافة المحافظات.

اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات

وقد قامت وزارة الصحة بالنفي، مبينة أن هذه الأدوية متوفرة بشكل طبيعي بالصيدليات، وأن مخزونها مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.

إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية

ونفت وزارة الصحة الشائعة، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على صحة المرضى وتسعى دوما لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن

وقد نفت وزارة التموين الشائعة، مؤكدة أن تفعيل البطاقات الجديدة يسير بشكل طبيعي وبنفس المعدل السابق.

تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب

وقد قامت وزارة قطاع الأعمال بالنفي، مؤكدة أن الدولة تسعى لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من أهم الصناعات المصرية المتميزة.

تداول قائمة بأسعار جديدة للوقود

وقد نفت وزارة البترول الشائعة، موضحة أنه في حال تحديد أسعار جديدة للوقود فسيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية.

تقليص ميزانية التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة

ونفت وزارة المالية الشائعة، وأكدت أن الدولة تهتم بالتعليم، وبالتالي فإنه يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع.

إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس

وقامت وزارة التربية والتعليم بنفي الشائعة، مؤكدة أنه لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد، مضيفة أنه قائم ومستمر وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح نظام التعليم المصري لمسايرته لنظم التعليم العالمية.

إلغاء نظام الـ “open book” في امتحانات الصف الأول الثانوي

وقد نفت وزارة التربية والتعليم أيضًا الشائعة، مؤكدة أن النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر، وسيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع.

إلغاء امتحانات طلاب المنازل في نظام التعليم الجديد

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالنفي، وأوضحت أن امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقيًّا كما أعلنت الوزارة من قبل وفي مواعيدها المقررة وفقًا للجدول المعلن من الوزارة.

هدم مبنى ماسبيرو ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامي

وقد نفت الهيئة الوطنية للإعلام الشائعة، وأكدت أن المبنى يعد أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها.