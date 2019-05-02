الحكومة تنفي 13 شائعة انتشرت خلال الأسبوع الماضي

في تقريره الدوري لنفي الشائعات والرد عليها بتوضيح الحقائق من خلال الوزارات المعنية، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اليوم تقريرا للرد على 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع وذلك فى الفترة من 25 إبريل حتى 2 مايو 2019، وقد تم التواصل مع الوزارات المعنية بموضوعات الشائعات، والتي نفت وأوضحت الحقائق.

الشائعات والحقائق

وقد تعلقت الشائعات بموضوعات متعددة، مما استدعى ردا من خلال عدة وزارات، وهي وزارة الإسكان، والزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتموين والكهرباء، بالإضافة إلى محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، وهيئة قناة السويس.

وقد جاءت الشائعات ونفيها كالتالي:

اتجاه الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان

وقد نفت وزارة الكهرباء ذلك موضحة أن الحكومة نجحت في انتاج كهرباء توفر فائضا يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك.

خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة

وقد نفت هيئة قناة السويس الشائعة وقالت أنها ستظل دائما ملكا للدولة والشعب المصري.

حذف 10 مليون مواطن من البطاقات التموينية بعد انتهاء شهر رمضان

وقد نفت وزارة التموين ذلك، موضحة أنها لن تستبعد أي مواطن مستحق للدعم، وأن الاستبعاد يتم وفقا لمعايير تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

تداول لحوم صينية غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

وقد نفت وزارة الزراعة ذلك، وقالت أنها لا تستورد أي لحوم من الصين، وأن اللحوم بالأسواق، سواء البلدي أو المستورد، خاضعة للرقابة.

تآكل رقعة مصر الزراعية وزيادة تصحر أراضيها

وقد تصدت وزارة الزراعة للشائعة بالنفي، موضحة أن الدولة تسعى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية هذا العام لتصل إلى حوالي 10.6 مليون فدان مقابل 10 مليون فدان في العام الماضي.

انتشار بطيخ أبيض من الداخل ومسرطن بالأسواق

وقد نفت وزارة الزراعة ذلك، مبينة أن وجود بطيخ أبيض من الداخل هي ظاهرة طبيعية، وأن كافة المحاصيل المتداولة سليمة وتخضع للرقابة والفحص.

إخلاء منطقة الموسكي لصالح مستثمرين أجانب

وقد تصدت محافظة القاهرة للشائعة بالنفي، وقالت أن ما يتم بالمنطقة هو تنظيم للباعة الجائلين لتيسير حركة المرور بالمنطقة.

تخفيض مرتبات المعلمين المتعاقدين لعام 2019

وقد نفت وزارة التربية والتعليم الشائعة، موضحة أن قيمة المرتبات كما هي منصوص عليها بالتعاقد دون أي تغيير.

إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس

وقامت وزارة التعليم بالنفي، موضحة أنه في خلال فترة الامتحانات فقط يمكن استدعاء هيئة التدريس يوم السبت، على أن يتم تعويضهم لاحقا عن تلك الأيام.

تشريد 50 ألف عامل بمدابغ جلود مجرى العيون بعد نقل المدابغ لمنطقة الروبيكي

وقد ردت وزارة التجارة والصناعة على الشائعة بالنفي، موضحة أن جميع المدابغ التي انتقلت للروبيكي بلغت نسبة العمالة المنتقلة معها 100%.

توقف العمل بمشروع مدينة المنصورة الجديدة

وقد نفت وزارة الإسكان الخبر وأوضحت أن العمل جاري بالمشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة.

طرح الحكومة 150 مبنى تاريخيا من أصولها غير المستغلة للبيع

وقد نفت وزارة قطاع الأعمال الشائعة، موضحة أن الدولة لا تسعى لبيع المباني التاريخية باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن.

تحويل حديقة الإسعاف بالإسكندرية إلى جراج للسيارات

وقد نفت محافظة الإسكندرية الشائعة، وقالت أن ما يتم بالحديقة هو تطوير ورفع كفاءة لتصبح متنفسا ترفيهيا أكثر جاذبية للمواطنين.

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