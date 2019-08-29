الحكومة توضح الحقائق وترد على 14 شائعة خلال أسبوع

نشرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، المركز الإعلامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بطريقة الإنفوجراف الحكومة توضح الحقائق وترد على ما أُثير من شائعات في الفترة الأخيرة، والتي من شأنها إثارة الرأي العام المصري، وقام المركز الإعلامي بالرد على نجو 14 شائعة بعد التواصل مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية، للتأكد من صحة ما يثار من أنباء عبر مختلف وسائل إعلامية ومنصات التواصل الإجتماعي.

الحكومة توضح الحقائق

فيما يلي أبرز ماتم تداوله في الفترة الماضية من أنباء تندرج تحت مسمى الشائعات، وردّ الحكومة عليها وتوضيح الحقائق من قبل الجهات المسؤولة:

الشائعة

تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها.

الحقيقة

ردت وزارة الصحة نافية ذلك وأنه غير صحيح وشددت على أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة على ان يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية.

الشائعة

توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف فدان وانسحاب المستثمرين.

الحقيقة

شركة تنمية الريف المصري الجديد أفادت أن ذلك غير صحيح وأكدت أن معدلات تنفيذالمشروع تسير وفقًا للمخطط كما أن معدلات الاستثمار بالمشروع تشهد إقبالًا متزايدًا.

الشائعة

وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيدًا بالبنك أو ممتلكات.

الحقيقة

وزارة التضامن ردت بالقول : غير صحيح ونوضح أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

الشائعة.

حرمان المطلقة من معاش والدها وفقًل لقانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

الحقيقة

وزارة التضامن ترد: غير صحيح، ونوضح أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق.

الشائعة

وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة اًحابها مهن حرة

الحقيقة

وزارة التضامن أوضحت أنه غير صحيح، وان الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها نجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه او إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

الشائعة

نقص الأمصال الطبية في المستشفيات.

الحقيقة

وزارة الصحة ترد: غير صحيح وتؤكد على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مطمئن ويكفي لمدة عام.

الشائعة

زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية.

الحقيقة

وزارة الصحة نفت ذلك بقولها غير صحيح وشددت على ثبات سعر الإنسولين دون أي زيادة جديدة، وان أي زيادة في سعر الدواء لا يتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل.

الشائعة

تجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية.

الحقيقة

وزارة الصحة قالت ذلك غير صحيح ونؤكد على مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية والاخلاقية وعدم تسببها في أي أمراض سواء العقم أو غيره.

الشائعة

تحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل.

الحقيقة

وزارة التربية والتعليم أكدت عدم صحة ذلك وأوضحت انه تم تحديد موعد بدء الدراسة في الصفوف الاولى ( رياض الأطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقي الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019.

الشائعة

عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي.

الحقيقة

وزارة التعليم العالي ردت بالقول غير صحيح وأكدت على أن جميع فروع الجامعات الأجنبية في مصر تخضع لإشراف الوزارة، وذلك وفقًا لقانون الجامعات الاجنبية الصادر برقم 162 لسنة 2018، مع مراعاة الاستقلالية الأكاديمية والمؤسسية التي تتمتع بها تلك الفروع.

الشائعة

طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120م2.

الحقيقة

وزارة الإسكان أكدت عدم صحة تبك الأنباء وأوضحت ان وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الوزارة تتراوح مساحتها من 75 – 90 م2، وأنه في حال طرح أي وحدات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارة.

الشائعة

عجز شديد في محصول البطاطس بالأسواق.

الحقيقة

وزارة الزراعة ردت : غير صحيح وأكدت أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 اشهر بما يضمن ثبات واستقرار أسعار البطاطس بالأسواق.

الشائعة

ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

الحقيقة

غرفة تجارية القاهرة أوضخت ان أسعار مواد البناء مستقرة تمامًا دون حدوث أي ارتفاع بها، وذلك لتوفر كميات كبيرة منها بالأسواق.

الشائعة

ردم حوض الـ1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق الحضرة به.

الحقيقة

محافظة الاسكندرية نفت الشائعة وأوصحت أن سوق “الحضرو” ستتم نقله إلى منطقة ” أمزغيو” التايعة لحي العجمي، وذلك استكمالًا لمشروع تطوير محور المحمودية.