الحكومة توضح حقيقة ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

تحرص الحكومة المصرية على توضيح وكشف الحقائق للمصريين باستمرر، وفي هذا الإطار فقد نفت عددًا من الأخبار والشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية والصفحات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أوضحت حقيقة الشائعة المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة.

لا صحة لارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

وقال المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية ونفت تلك الأنباء، موكدًا أنه لا صحة لرفع أسعار أسطوانات البوتاجاز ولا يوجد نقص في الكمية المعروضة، مشيرًا إلى أن السعر الذي اعلنته الوزارة رسميا لأسطوانة البوتاجاز المنزلية هو “65 جنيهًا” ولم يطرأ عليه أية تغييرات في السعر.

الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز في الأسواق بها وفرة

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز في الأسواق بها وفرة كبيرة، حيث أنه سيتم طرح نحو “مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يومياً” للمواطنين، لافتًة إلى ضرورة شن الحملات التفتيشية على الأسواق لمنع التلاعب أو الممارسات الاحتكارية من قبل الفاسدين.

وفي نفس السياق شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة المتنوعة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى عدد كبير بالوحدات السكنية خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث ارتفع عدد الوحدات إلى نحو “11.5 مليون وحدة سكنية”، وذلك خلال الفترة الحالية، مقابل محو “8.2 مليون وحدة سكنية” في سبتمبر2017.