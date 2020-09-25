الحكومة توضح حقيقة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض أهلاً مدارس

في أعقاب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من أنباء حول ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بمعارض أهلا مدارس بأكثر من 25% مقابل نظيرتها بالأسواق، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الأسبوعي تحت عنوان شائعات وحقائق الذي يرد فيه على ما يتم تداوله من شائعات خلال أسبوع ويوضح حقيقتها بعد التواصل مع الجهات الرسمية المعنية، حيث تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت بدورها أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية بمعارض أهلا مدارس.

حقيقة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية

الأسعار منخفضة بنسبة 20 – 30% مقارنة بمثيلاتها بالسوق

وأكدت وزارة التموين أن تلك الأنباء عارية عن الصحة تمامًا، ونوهت إلى أن كافة الأدوات والمنتجات المطروحة للبيع بمعارض ” أهلاً مدارس” يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 و 30% مقارنةً بمثيلاتها في في الأسواق ، فضلًا عن أنها بجودة أعلى، ويأتي البيع بهذه الأسعار في إطار سعي الحكومة للتخفيف عن الأهالي من أعبائهم المادية، وشددت الوزارة على ضرورة تقيد المرتادين للمعارض بكافة التدابير الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

معارض أهلا مدارس مستمرة

وما تزال معارض أهلًا مدارس مستمرة سواء الثابتة والمتنقلة في عدد من المحافظات وذلك خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتتنوع فيها المنتجات والمستلزمات المدرسية لكافة الطلاب والطالبات لمختلف المراحل الدراسية من ( شنط – أحذية – أغذية – أدوات تعليمية – أجهزة الحاسب – ملابس وغيرها “، ويتم البيع بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بما هو مطروح للبيع في الأسواق الأخرى.

وتقوم وزارة التموين بحملات رقابية مكثفة على مداخل المعارض للحيلولة من دخول تجار التجزئة واستحوازهم على المستلزمات المدرسية وإتاحتها للمواطنين فقط.

وناشدت وزارة التموين جميع رواد منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية وبعض وسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات التي ينشرونها والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أنباء لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، ترجو الوزارة الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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