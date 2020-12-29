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الحكومة توضح حقيقة بدء حظر حركة انتقال المواطنين بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من الغد

بواسطة أمين إبراهيم

في إطار حرص الحكومة على كشف الحقائق للمصريين، فقد نفت عددًا من الأخبار والشائعات التي تم تداولها عبر المواقع الإلكترونية والصفحات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أوضحت حقيقة الشائعة المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن بدء فرض حظر حركة انتقال المواطنين بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020.

1 لا صحة لفرض حظر حركة انتقال المواطنين بكافة المحافظات
2 قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

لا صحة لفرض حظر حركة انتقال المواطنين بكافة المحافظات

وقال المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء حول دء فرض حظر حركة انتقال المواطنين بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من الغد، لافتًا إلى أن الفيديو الذي تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل قديم، ويعود لبداية انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” خلال الموجة الأولى له.

قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

وأوضح المركز أن القرارات التي اتخذتها الحكومة من خلال اللجنة المختصة لـ”إدارة أزمة كورونا” خلال الاجتماع الأخير لها لا تتضمن فرض حظر التجوال، ولكنها شملت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ومن أبرزها ما يلي:

  • إلزام جميع المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الواقية.
  • تطبيق غرامة فورية على المخالفين مممن لا يرتدون الكمامات الواقية، وتفعيلها بداية من يوم الأحد المقبل 3 يناير.
  • وقف كافة الفعاليات أو الاحتفاليات أو المهرجانات خلال الفترة المقبلة.
  • إلغاء جميع احتفالات رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم احتفالية.
  • منع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات.
  • التشديد على كافة الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المسموح بها في الأفراح التي تقام بالأماكن المفتوحة فقط.

وأشار المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إلى أنه في حالة اتخاذ الحكومة لأية قرارات جديدة سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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