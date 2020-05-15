الحكومة تُحدد الفئات التى لن تعود للعمل خلال التعايش مع فيروس كورونا

يدرس مجلس الوزراء بدء فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عقب إجازة عيد الفطر المبارك وأكدت الحكومة المصرية بأن هناك بعض الأنشطة والفئات التى لن تعود لعملها خلال فترة التعايش مع الفيروس وذلك بسبب الخوف من تفشي المرض وانتشار العدوى بين هذه الفئات التى يسبب عودتها للعمل وممارسة نشاطها تزاحم وتكدس كبيرة.

وقد حددت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الأنشطة التى لن تعود لطبيعتها خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك بسبب الخطورة الكبيرة التى قد تتعرض هذه الفئات من انتشار العدوى، وصرحت وزيرة الصحة بأن فترة التعايش سوف تبدأ عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

مراحل التعايش مع فيروس كورونا

المرحلة الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة التى سيتم تطبيقها لتفادى حدوث أية انتكاسات للمرض وتستمر هذه المرحلة حتى يتم تناقص أعداد الحالات الجديدة المكتشفة لمدة أسبوعين متتاليين. المرحلة الثانية: وهى مرحلة الإجراءات المتوسطة وتستمر لمدة 28 يوم. المرحلة الثالثة: وهى مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة وتستمر حتى انتهاء الفيروس أو صدور قرارات أخرى من منظمة الصحة العالمية.

الفئات التى لن تعود للعمل خلال فترة التعايش مع كورونا

الجامعات والمدارس وتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والحضانات.

الأندية الرياضية والقهاوى والكافيهات وصالات التمارين والتدريبات الرياضية، والاستراحات.

عدم تشغيل صالات الأفراح والقاعات وعدم إقامة الأفراح وعدم إقامة الجنازات.

غلق المطاعم بكافة أنواعها ويقتصر العمل بها على وصيل الطلبات للمنازل.

استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح.

هذا ولم تحدد الحكومة موقف فتح المساجد وإقامة صلوات الجمعة والجماعات بالمساجد من عدمه حتى الآن، ونعرض صورة أنفوجراف للأنشطة التى لن تعود لطبيعة عملها خلال فترة التعامل مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.