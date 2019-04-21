الحكومة تُعلن تقديم صرف مرتبات شهري أبريل ومايو بسبب الإجازات ورمضان والعيد

أعلنت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو لموظفي الحكومة بسبب الإجازات الرسمية، حيث أنها قررت بدء صرف مرتبات وأجور شهر أبريل الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2019 وحتى نهاية شهر أبريل بما فيها المرتبات والأجور المحولة إلى البنوك، كما سيتم تقديم موعد صرف مرتبات شهر مايو القادم يوم 23 مايو وذلك بسب الأعياد والإجازات وشهر رمضان والعيد.

وقد أعلنت وزارة المالية يوم 3 أبريل عن تقديم موعد صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاصة بشهري أبريل ومايو 2019 وذلك بسبب الإجازات الرسمية التى تصادف هذين الشهرين ومنها أعياد تحرير سيناء، وعيد شم النسيم وعيد العمال وهى أعياد رسمية وطنية ودينية تعطل فيها المصالح الحكومية والبنوك.

وقد أكدت وزارة المالية فى بيان رسمي لها أكدت فيه على أنه سيتم صرف مرتبات وأجور شهر أبريل 2019 بدءاً من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل بدلاً من المواعيد المعتادة لصرف المرتبات والأجور شهرياً وهى فى الفترة من يوم 24 إلى يوم 28 من كل شهر، وكانت الوزارة قد قررت أيضاً مد موعد صرف باقي مستحقات الأجور والمرتبات حيث تستمر من يوم 8 مايو إلى 12 مايو فى حالة تأخر بعض الجهات عن صرف مرتبات شهر أبريل بدلاً من الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر.

أما عن مرتبات شهر مايو 2019 فقد قررت وزارة المالية أيضاً تعديل موعد صرف المرتبات والأجور لشهر مايو حيث يبدأ صرف مرتبات هذا الشهر من يوم 23 إلى يوم 29 مايو 2019 بدلاً من الموعد المعتاد لصرف المرتبات وهى من يوم 24 إلى يوم 28 من كل شهر، بسبب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

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