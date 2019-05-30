الحكومة تُعلن رسمياً إجازة عيد الفطر المبارك 3 أيام للقطاع العام ويومان للخاص

أعلن مجلس الوزراء رسمياً إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2019 ميلادية الموافق 1440 هجرية “من الثلاثاء للخميس” حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس قراراً يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2016 وذلك لجميع العاملين بالحكومة والوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

كما أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة رسمياً عن إجازة عيد الفطر المبارك حيث أصدر قراراً بأن يكون أول وثاني أيام عيد الفطر إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهو ما يوافق يومي الثلاثاء والأربعاء 4 ، 5 يونيو على أن تكون العودة للعمل يوم الخميس 6 يونيو.

وقد أوضح وزير القوي العاملة بأنه يجوز لصاحب العمل فى هذين اليومين فى حالة إذا ما اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل ولكن العامل فى هذه الحالة يستحق إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلي الأجر.

وأكد الدكتور سعفان بأن هذه الإجازة تأتي إعمالاً لأحكام المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، ويتقدم كل من الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور مصطفى سعفان بخالص التهاني لجميع عمال وعاملات مصر فى القطاعين العام والخاص.

وتصادف إجازة عيد الفطر المبارك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وبعدها يومي الجمعة أسبوعية، ويوم السبت إجازة فى بعض المصالح الحكومية وبالتالي فإن هناك بعض العاملين بالحكومة سيحصل على إجازة 4 أيام وبعضهم سيحصل على إجازة 5 أيام.