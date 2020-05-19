الحكومة تُعلن عن 6 أماكن من لا يرتدى فيها الكمامة يعاقب بالغرامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم قرار وزارى يتعلق بالإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وأن هذا القرار سيتم تطبيقه اعتباراً من يوم 30 مايو 2020 عقب إجازة عيد الفطر المبارك ولمدة 15 يوماً.

وقد تضمنت المادة رقم 11 من القرار الوزارى الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى اليوم على إلزام العاملين المترددين على جميع الأسواق، أو المحلات التجارية، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو التواجد فى وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بضرورة ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا لحين إشعار آخر.

كما نص القرار الوزارى فى المادة رقم 14 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القرار بغرامة مالية لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، وبعاق كل من يخالف باقى أحكام القرار الوزارى بالحبس أو الغرامة التى لا تتعدى 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الوزارية كإجراءات إحترازية ووقاية للتصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بعدما ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس حيث بلغ عدد المصابين اليوم فى أحدث تقرير لوزارة الصحة 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة.