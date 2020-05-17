الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر.. وتحذير من “مدبولي”

أعلنت الحكومة المصرية مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر المبارك للعام الحالي، بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الجمعة نهاية الأسبوع المقبل بواقع 6 أيام، إذ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن هدف الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن هدفها الأول حصر فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وتقليل انتشاره.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد 17 مايو، أن إجازة عيد الفطر المبارك فرصة لتطبيق الحظر بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي، لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا، مؤكدًا غلق المحال التجارية والمطاعم والمولات وأماكن تقديم الخدمات الترفيهة، كما سيجري غلق الشواطئ، خلال هذه الفترة.

مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر

وأفاد رئيس الوزراء، في سياق إعلان مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر، بإنه بدءًا 15 يونيو المقبل سيجري الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب، كما سيجري النظر في فتح المطاعم وعودة الشعائر الدينية في دور العبادة، من جديد.

ووفقًا لـ”مدبولي” فإنه بدءًا من يوم الأحد بعد انتهاء أسبوع العيد، ستعود مواعيد الحظر كما كانت قبل شهر رمضان، أي أنها ستبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا من اليوم التالي، مشيرًا إلى أن وباء “كوفيد -19″، لن يختفي تمامًا.

تحذير من رئيس الوزراء

وحذّر رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه عن مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر المبارك، من التجمعات في العيد حتى لا نشهد المزيد من إصابات الفيروس التاجي، لافتًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات وقائية بصفة دورية لتقليل أعداد الإصابات.