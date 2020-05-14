الحكومة تُعمم مواصفات الكمامة المعتمدة على المصانع

في خطوة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، أعلنت الحكومة المصرية، تعيمم مواصفات الكمامة المعتمدة على جميع المصانع المتخصصة في المحافظات المختلفة، إذ جاء ذلك بالتنسيق مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لبدء تصنيعها، وتوفيرها لجميع المواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك في اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي تابع مع الوزراء توفر المستلزمات الطبية، وجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في ظل حضور عدد من المتخصصين.

تعميم مواصفات الكمامة على المصانع

وأعلن رئيس مجلس الوزراء في أثناء الاجتماع، تعميم مواصفات الكمامة بشكلها المطلوب على جميع المصانع المتخصصة في إنتاجها، كما تابع الموقف الطبي في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التأكد من توفير المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات، ومتابعة المخزون الاستراتيجي منها أولا بأول، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، لزيادة عدد المتعافين.

إنتاج الكمامات

وفي سياق تعميم الحكومة مواصفات الكمامة المعتمدة على المصانع، فقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والسكان، موجزًا بشأن أنواع الكمامات والمواد المصنعة منها وكيفية استعمالها بشكل صحيح.

أما اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فقد كشف عن أن المصانع الحربية تعمل على تكثيف إنتاج الكمامات بالمواصفات المطلوبة، متوقعًا أن تنتج هذه المصانع نحو 4.5 مليون كمامة يوميًّا، خلال نهاية شهر مايو الجاري.