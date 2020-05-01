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الحكومة تُوضح حقيقة عودة حركة الطيران بمصر في 16 مايو

بواسطة أحمد سعيد
تعرف على حقيقة عودة حركة الطيران الحكومة تكشف حقيقة عودة حركة الطيران

نشرت بعض المواقع الإخبارية، وصفحات على منصات السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، أنباء تفيد بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءا من 16 مايو الجاري، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تلك الأنباء، مؤكدًا أنها مجرد شائعة.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، تواصله مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بتسيير حركة الطيران من جديد بدءًا من 16 مايو 2020.

شائعة عودة حركة الطيران

وقالت وزارة الطيران المدني في ردها على شائعة عودة حركة الطيران: إن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يجري إصدار أي قرارات في هذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيُعلن عنها رسميًّا.

وأفادت الوزارة بتسيير نحو 39 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين في الخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران لمصر، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

تسهيل عودة العالقين بالخارج

وفي سياق الرد على شائعة عودة حركة الطيران في مصر، ذكرت وزارة الطيران المدني، أنه جرى التنسيق بين جميع الوزارات المعنية، للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج والراغبين في العودة إلى مصر وتسهيل عودتهم في ظل هذه الأزمة العالمية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر المعلومات، وعدم نشر معلومات مغلوطة تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، مؤكدة ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في الوزارة، للتأكد من الأخبار.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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