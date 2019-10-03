الحكومة تقرر رسميا خفض أسعار البنزين 80و 92 و 95

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ قليل ، خفض سعر البنزين 80، 92، و95 بقيمة 25 قرشا للتر ، وتعد لجنة التسعير هي اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود والمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر .







أسعار البنزين الجديدة

ننشر أسعار البنزين بعد إقرار الحكومة خفض سعر البنزين 25 قرشأ، ليصبح السعر كالتالي:







سعر بنزين 80 أصبح 6.5 بدلا من 6.75.

سعر بنزين 92 أصبح 7.75 بدلا من 8 جنيهات.

سعر بنزين 95 أصبح 8.75 بدلا من 9 جنيهات.

سعر المازوت

كما أقرت لجنة التسعير التلقائي خفض سعر المازوت والمعيار له الطن إلى 4250 بدلا من 4500، وذلك بقيمة 250 جنيها، ويتم ذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، ويأتي ذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية، في الفترة من يوليو حتى أكتوبر، ليبلغ المتوسط 62 دولار لبرميل برنت عالميا.