الحكومة للموظفين: احصل على 30% من مرتبك قبل صرفه «كارت ميزة»

كشفت وزارة المالية عن «كارت ميزة» والذي يتفوق على البطاقات الأخرى الخاصة بصرف المرتبات، وذلك بالتعاون مع البنوك المشتركة في منظومة دفع مرتبات الموظفين إلكترونيا، وأيضا مع الجهات الإدارية بالدولة ؛ وبدأت في إجراءاتها باستبدال نحو 5 ملايين من بطاقات صرف المرتبات للموظفين العاملين في الدولة بـ«كات ميزة»، وهو عبارة عن بطاقات الدفع الوطنية المطورة والمعروفة إعلاميا بـ«ميزة»، بداية من أول شهر سبتمبر الجاري 2019.







مميزات كارت ميزة للموظفين بالدولة

ننشر لقرائنا الكرام أفضل وأبرز 5 ميزات يقدمها كارت ميزة للموظفين العاملين بالدولة، وهي:







استقبال جميع الحوالات سواء كان محلية أو دولة.

يمنح كارت ميزة السماح للموظفين بالحصول على 30% من المرتب الخاص بالموظف مقدمًا عن طريق استخدامه فى عمليات الشراء الإلكتروني، وعن طريق نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية وذلك دون مقابل أو فوائد لمدة 6 أشهر.

تساعد بطاقة ميزة في تحصيل رسوم لتقديم الخدمة وذلك بالجنيه المصري فقط حرصا على عدم إخراج عملة أجنبية دولار وغيره خارج مصر.

توفير جميع الخدمات البنكية من خلال كارت ميزة “سحب، وإيداع، وتحويل”.

كارت ميزة تصدر البطاقة الخاصة به دون الحاجة لفتح حساب.

اقرأ أيضا:





