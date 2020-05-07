الحكومة: نوفر الرعاية المطلوبة للمصابين بفيروس كورونا.. ونتوقع ارتفاع الإصابات لـ400 حالة يوميًا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن المستشفيات المصرية لازالت قادرة حتى الآن على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، لافتًا إلى أن الحالات التي يتم عزلها بالمدن الجامعية تتعافى بشكل كبير، بل وربما تتعافى أسرع من الحالات التي يتم عزلها بداخل المستشفيات.

الضغط على المستشفيات في الوقت الحالي يستهلك نحو 50 جهاز تنفس صناعي بشكل يومي

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، أن الضغط على المستشفيات في الوقت الحالي يستهلك نحو “50 جهاز تنفس صناعي” بشكل يومي، حيث أنه يسمح بتوفير الرعاية المطلوبة للحالات المصابة، لافتًا إلى أن هذا الرقم قليل مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها، ومن المتوقع أن تزيد وتيرة الحالات المسجلة بالفيروس المستجد يومياً، لتسجل حوالي 400 حالة في اليوم الواحد خلال الأيام المقبلة.

مصر تشهد ارتفاعاً كبيراً في الحالات التي تتعافى من الإصابة بفيروس كورونا

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إلى أن مصر تشهد ارتفاعاً كبيراً في الحالات التي تتعافى من الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من حوالي 1800 حالة مصابة بالفيروس عادت إلى منازلها بعد التأكد من شفائها، إضافة إلى ارتفاع الحالات التي تم تسجيلها من إيجابي إلى سلبي، ليتجاوزوا حوالي ” 2000 حالة” تقريباً.

ووفقًا لما أعلن عنه المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن ذلك ساعد المستشفيات وأعطها القدرة على مواجهة الأمر حتى الآن بصورة جيدة، حيث أنه تم إضافة مستشفيات “الصدر والحميات” إلى مستشفيات العزل من أجل استقبال الحالات المتوقعة.