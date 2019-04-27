تعرف على الجوائز التي سيحصل عليها الفائز في Arabs Got Talent وسعر سيارة شيفروليه Blazer 2019

يتابع عدد كبير من المتابعين لبرنامج المواهب فى الوطن العربى خلال العرض المباشر الاخير والحلقة الاخيرة من برنامج المواهب الأشهر فى العالم العربي Arabs Got Talent، وخلال الموسم السادس والذي انطلق منذ الشهر الماضي ومع تقديم عدد كبير من المشتركين لتحقيق الحلق والفوز باللقب هذا الموسم ومع انطلاق اختيار افضل المواهب ليتم اختيار من كل المشتركين افضلهم لمرحلة النصف نهائي ومن ثم اختيار موهبتين فقط للعرض المباشر الاخير والذى يتم التصفية بينهم فى المرحلة النهائية

الحلقة الاخيرة من Arabs Got Talent

ومن خلال المشتركين فقد اعلنت مجموعة قنوات ام بى سى مصر مع انطلاق الموسم السادس عن عدد من الجوائز الكبيرة التي تم تقديمها الى الفائزين سواء مبلغ مالى كبير وسيارة فارهة، وبعد اختيار افضل 8 مواهب فقد يتم اختيار افضل متسابقين من خلال التصويت الذي يكون من خلال الجمهور على رقم المتسابق وتم اختيار موهبتين جديد يتم اختيارهم من لجنة التحكيم ليكون الفريق الثانى والثالث

سيارة الفرق الفائز فى الحلقة الاخير

جوائز عرب جوت تالنت

وعلى الرغم من عرض المواهب بصورة كبيرة أيضا تم عرض الجزائر الثمينة التى يتم الحصول عليها من الفائز فى الحلقة النهائية خلال الدقائق الاولى من الحلقة ، كما قدم عدد من مقدمي ريا ابي راشد وقصي، وهي سيارة شيفروليه Blazer 2019 حمراء اللون، بخلاف جائزة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي.

ومع بداية الحلقة حيث جاءت المقدمة لمشاركة ضحايا عبارة الموصل العزاء العاجلة من لجنة التحكيم وايضا القائمين على البرنامج داعين الله عز وجل ان يرحمهم ويصبر اهلهم على

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