Take a fresh look at your lifestyle.


الخميس 1 يوليو 2021 إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص وفق نظام الإجازات الجديد

بواسطة إسلام عوض
الخميس 1 يوليو 2021 إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

أعلن رئيس الوزراء بشكل رسمي اعتبار الخميس القادم الموافق 1 يوليو إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكذلك القطاع الخاص.

الخميس 1 يوليو 2021 إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

ولكن يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، وذلك بحسب حاجة العمل، مع استحقاقه العامل لمثلي الأجر في ذلك اليوم.

وتأتي إجازة 1 يوليو الخميس القادم، تطبيقاً لنظام الإجازات الجديد الذي أصدر به الدكتور مصطفى مدبولي قراراً قبل شهور، حيث يقضي هذا النظام بتأجيل أو ترحيل أي إجازة تأتي في نصف الأسبوع إلى آخره،

وتم تطبيق هذا النظام على إجازة 1 يوليو 2021 التي توافق الخميس المقبل، حيث كانت هذه الإجازة يوم 30 يونيو بمناسبة ذكرى الثورة ولكن تم تأجيلها إلى 1 يوليو تطبيقاص لقرار رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاً:

 

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

سعر و مواصفات Xiaomi Redmi Note 10s من شركة شاومي

أخبار مصر

تأرجح أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 27 يونيو.. سعر الفراخ والكتاكيت والبيض

أخبار مصر

موعد إطلاق مبادرة كلنا واحد .. 40% تخفيضات على السلع والمنتجات

أخبار مصر

ساعات قليلة ويبدأ سحب مسابقة الحلم على 250 ألف دولار ورسالة تجعلك مليونيراً

أخبار مصر

أسعار ومواصفات هاتف Infinix Hot 10S

أخبار مصر

أسعار ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 8 2021

أخبار مصر

شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة أسبوع

أخبار مصر

فرصتك أمامك.. رقم مسابقة الحلم لربح 250 ألف$ ومنزل الأحلام باليونان و3 طرق للإشتراك

أخبار مصر

مصدر مقرب يكشف أخر الأوضاع الصحية للسيدة جيهان السادات

أخبار مصر

جدول مواعيد القطارات المكيفة خط الإسكندرية القاهرة وطريقة الحجز


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.