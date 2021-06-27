الخميس 1 يوليو 2021 إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص وفق نظام الإجازات الجديد

أعلن رئيس الوزراء بشكل رسمي اعتبار الخميس القادم الموافق 1 يوليو إجازة رسمية لجميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكذلك القطاع الخاص.

الخميس 1 يوليو 2021 إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

ولكن يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، وذلك بحسب حاجة العمل، مع استحقاقه العامل لمثلي الأجر في ذلك اليوم.

وتأتي إجازة 1 يوليو الخميس القادم، تطبيقاً لنظام الإجازات الجديد الذي أصدر به الدكتور مصطفى مدبولي قراراً قبل شهور، حيث يقضي هذا النظام بتأجيل أو ترحيل أي إجازة تأتي في نصف الأسبوع إلى آخره،

وتم تطبيق هذا النظام على إجازة 1 يوليو 2021 التي توافق الخميس المقبل، حيث كانت هذه الإجازة يوم 30 يونيو بمناسبة ذكرى الثورة ولكن تم تأجيلها إلى 1 يوليو تطبيقاص لقرار رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاً: