الداخلية المصرية تُصدر بيان عاجل وتفصيلي حول مُلابسات حادثة “معهد الأورام”

هي الحادثة التي أوجدت صدى قوي لدى وجدان المجتمع المصري ضد الإرهاب والمخططين له، فالحادثة لم تكن مُعتادة بل مثلت تطور خطير من قبل الجماعات الإرهابية في أسلوب تنفيذ عملياتها التخريبية ضد الوطن والمواطنين، فالجريمة هذه المرة طالت بشكل كبير ومباشر جمع ضخم من المدنيين العُزل، والجريمة هذه المرة طالت أحد المناطق التي يُجرم حتى فيها إطلاق الرصاص أثناء الحروب، فهي منطقة تضم معهداً للأورام، ولكن يبدو أن الإرهاب لم يعد له رادع أو حتى حد يتوقف عنده.

ومنذ قليل أعلنت وزراه الداخلية المصرية عن بيان عاجل سوف يتم الكشف عن تفاصيله حول ملابسات تلك الجريمة الإرهابية الكبيرة، وبمتابعة الحدث ننقل لكم فيما يلي تفاصيل هذا البيان الرسمي من قبل الداخلية المصرية.

تفاصيل بيان الداخلية المصرية العاجل حول حادثة معهد الأورام

حيث صدر الآن بيان عن وزارة الداخلية المصرية، تكشف فيه عن تفاصيل حادثة تفجير سيارة أمام معهد الأورام بقلب القاهرة بمنطقة كورنيش المنيل، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 20 مواطن أعزل وإصابة العشرات وسط غضب شديد من قبل جمع المجتمع المصري، تجاه تلك العملية النوعية ضد أهداف أمنة.

حيث أعلنت وزارة الداخلية انه تم فعلياً تحديد الإرهابي الذي قام بتنفيذ تلك العملية، وأكدت أنه احد عناصر جماعة حسم الإرهابية والتي تتبع تنظيمياً “تنظيم الإخوان” ويُدعى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، وهو أحد أهم عناصر حسم المطلوبة منذ العام 2018 على ذمة قضايا إرهابية والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

وأكد البيان أن بتقنين الإجراءات والتحري من قبل الأمن الوطني، وبعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، قامت القوات الأمنية بضبط عنصر الرصد بحركة حسم المدعو حسام عادل، والذي أرشد عن عدد من أعضاء خلية حسم الإرهابية، وفور إعداد خطط الدهم، قامت القوات بمداهمة عدد من أوقار حركة حسم.

وفور شعور عناصر حسم الإرهابية في عدة أوقار بالفيوم ومنطقة الشروق، بتواجد القوات تم إطلاق النيران ضدها، مما دعي القوات الشرطية للتعامل مع مصادر النيران وقتل عدد من تلك العناصر، وضبط عناصر أخرى، وضبط عدد كبير من الأسلحة والمتفجرات بحوذتها وأكد البيان أن أجهزة التحري والتحقيق تمكنت من كشف خط سير السيارة المفخخة والتي كانت تسير عكس الاتجاه أمام معهد الأورام.