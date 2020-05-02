الداخلية تعلن.. المرور تفتح أبوابها أمام المواطنين لتجديد رخص السيارات بجميع أنواعها

قررت وزارة الداخلية فتح أبواو وحدات المرور أمام المواطنين في إطار السماح بتجديد رخص تسيير المركبات بمختلف أنواعها، وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك ابتداءاً من يوم غد الأحد الموافق 3 مايو، ويُذكر أن الوزارة قد قامت مسبقاً بتعليق عملية تجديد رخص سير المركبات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 منعاً للتجمعات.

وزارة الداخلية تدعو المواطنين لضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حال التردد على وحدات المرور

ناشدت وزارة الداخلية جميع المواطنين الراغبين في الحضور إلى وحدات المرور من أجل تجديد رخص تسيير المركبات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة من ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، واعلنت أنه يشترط الالتزام بتلك الإجراءات، وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

الوزارة تسمح بالتردد على وحدات المرور لتجديد ترخيص سير المركبات بعد تعليقها للحد من كورونا

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ وزراة الداخلية قراراً بغلق وحدات المرور أبوابها أمام المواطنين منعا للتزاحم، وأتى هذا القرار تماشياً مع إجراءات الدولة الإحترازية وسعيها للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد في مصر، واستكفت الوزارة بأن يقوم كل من تنتهي صلاحية رخصته بسداد قيمة الضريبة المحددة في المواعيد التي يتم تحديدها وفقاً للقانون، وذلك عن طريق الآتي: