الداخلية تغضب وتثأر لشهداء اليوم وتقتل 14 إرهابيا متورطا في هجوم العربش

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل أنها ثأرت لشهداء العريش اليوم في «كمين البطل 14» وقتلت نحو 14 من العناصر الإرهابية في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمدينة العريش أول أيام العيد.

الثأر للشهداء اليوم

ونشرت وزارة الداخلية بيانا أوضحت فيه نقلا عن مصادرها الأمنية المسئولة بأنه تم ضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة، وذلك في خبر عاجل بثته قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية منذ قليل، في إطار حرص الوزارة على الثأر للشهداء.

بيان الداخلية عن هجوم العريش اليوم واستشهاد 14 جنديا

وجاء فى بيان الداخلية: «فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش». وتابع البيان: «أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف».

نيابة أمن الدولة تتولى التحقيق

كما أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.