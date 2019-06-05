الداخلية تكشف تفاصيل هجوم العريش الإرهابي

ضمن سلسلة الهجمات الإرهابية التي تستهدف القوى الأمنية في مصر، استشهد ثمانية أفراد أمن مصريين، صباح أول أيام عيد الفطر، اليوم الأربعاء 5/6/2019، من جراء هجوم نفذه مجموعة من العناصر الإرهابية على كمين أمني جنوب مدينة العريش، وأسفر الهجوم أيضًا عن مصرع خمسة من العناصر الإرهابية، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه: أن “عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، فجر اليوم الأربعاء 5 يونيو”.

تفاصيل هجوم العريش الإرهابي

واوضح بيان وزارة الداخلية أنه “تم التعامل مع تلك العناصر وجرى تبادل إطلاق النيران معها، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة”.

وكانت صباح اليوم الأربعاء، أكدت مصادر عن وقوع الهجوم الإرهابي على كمين في مدينة العريش شمال سيناء، أسفر عن استشهاد عدد من أفراد قوات الأمن والمهاجمين الإرهابيين، جراء الاشتباك بالرصاص استمر لفترة بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن المواجهات بين العناصر الإرهابية وقوات الأمن المصرية في سيناء تصاعدت وتيرتها عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 30 يونيو2013، وفي عام 2018 أطلقت مصر عملية أمنية واسعة النطاق لمواجهة وملاحقة المجموعات الإرهابية في محافظة سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر.

ونجم عن تلك العملية، القضاء على أعداد كبيرة من العناصر المتشددة، وقطع خطوط إمدادها وتمويلها عبر الحدود الغربية والشرقية، الأمر الذي أسفر عن تراجع ملحوظ في معدل تنفيذ الهجمات الإرهابية من قبل تلك العناصر في الآونة الأخيرة.