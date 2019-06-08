الداخلية: مقتل 4 إرهابيين في مداهمة وكر إرهابي جنوب العريش

أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة المصرية تصدت لمجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت كمين لها منذ قليل في شمال سيناء، وتم فيه تبادل إطلاق النار بين العناصر الإرهابية والشرطة.

مقتل 4 إرهابيين في مداهمة لقوات الأمن جنوب العريش

ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، يفيد أن العناصر الإرهابية تختبئ في جنوب العريش، وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوات الأمن مكان اختباء العناصر الإرهابية، فبادر الإرهابيون بإطلاق النيران فتعاملت معهم قوات الأمن ما أسفر عن مصرع 4 إرهابيين.

العثور على 3 بنادق آلية وحزام ناسف

وعُثر بحوزة العناصر الإرهابية على 3 بنادق آلية وحزام ناسف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة إخطار نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.