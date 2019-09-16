الدكتور أحمد الطيب يسافر باريس لإجراء عملية جراحية في العين

يسافر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 وذلك لإجراء عملية جراحية في العين بمستشفى من المستشفيات الفرنسية، وذلك بعدما حصل على إجازة من عمله وبدأ رحلته العلاجية التي كانت قد بدأت من شهر يوليو الماضي، حيث أجرى مجموعة من الفحوصات الطبية على عينيه وأجرى عملية في عينه ويستكمل إجراء العملية الأخرى.







الدكتور أحمد الطيب يجري عملية مياه بيضاء في عينه في فرنسا

ولقد أدى الخبر هذا المتعلق بإجراء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حالة من القلق والضجة على مواقع السويال ميديا، حيث أنها المرة الثانية التي يسافر فيها إلى استكمال رحلته العلاجية، وباتت الأوساط الدينية في مصر والمتابعون لأخبار شيخ الأزهر الشريف يرغبون الاطمئنانن على حالته الصحية، فقال الشيخ محمد الطيب، أخو شيخ الأزهر الشريف، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف كان قد سافر إلى فرنسا في الماضي لكي يقوم بإجراء عملية ( مياه بيضاء ) في عينه، ولقد أصيب بحالة مرضية بعد وصوله إلى فرنسا.







وأضاف شقيق شيخ الأزهر الشريف، في التصريحات الصحفية التي قالها اليوم، أن الإمام الأكبر أصيب بنزلة برد شديدة في فرنسا، فاستشار الأطباء الذين طلبوا منه أن يقوم بتأجيل عملية المياه البيضاء حتى تتحسن حالته الصحية وتصل إلى مرحلة الاستقرار ومن المتوقع أن يجري عملية المياه البيضاء في الغد إن شاء الله.