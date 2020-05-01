الدواجن تنخفض 4 جنيهات في الأسبوع الأول من رمضان ومزيد من الانخفاض مقبل لهذه الأسباب

تشهد أسعار الدواجن انخفاض ملحوظ في السوق المحلي المصري وهذا يعد أمر موسمي يحدث كل عام خلال شهر رمضان مبارك وهو الأمر الذي يتيح فرصة للمواطنين لتأمين احتياجهم من البروتين بشكل يومي دون أي قلق من ارتفاع الأسعار أو تأثيرها على الطعام المتاح لهم طوال الشهر الكريم.

أسعار الدواجن بعد انخفاضها وباقي أنواع الطيور والبيض:

الدواجن البيضاء: انخفض سعرها من 31 جنيه للكيلو لتسجل 26 جنيها للكيلو في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

الدواجن البلدية: ارتفعت قليلًا لتسجل 40 جنيه في المزرعة وتصل للمستهلك بنحو 47 جنيه للكيلو.

البط المسكوفي: ارتفع سعره مسجلًا نحو 45 جنيه للكيلو.

البط البكيني: سجل سعره نحو 28 جنيه للكيلو.

الكتكوت: سجل نحو 7 لـ 10 جنيه للفرخ الواحد.

البيض: سجل نحو 32 جنيه للكرتونة في المزرعة ويصل للمستهلك بنحو 37 جنيه للكرتونة.

شعبة الثروة الداجنة: الدواجن انخفضت لهذه الأسباب ومزيد من الانخفاض مقبل

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن أسعار الدواجن تراجعت نتيجة زيادة إقبال المواطنين على أصناف البروتين الأخرى باعتبارها منافس، فضلا عن زيادة حجم المطروح في الأسواق من الدواجن خلال شهر رمضان وهو ما أدى الى انخفاض سعرها.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن ستنخفض لنحو 24 جنيه للكيلو خلال النصف الأخير من شهر رمضان لانشغال المواطنين في شراء كحك العيد واستعدادات عيد الفطر المبارك.