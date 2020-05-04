الدولة تقرر.. إعفاء مكافآت وبدلات الأطقم الطبية من أي ضرائب أو رسوم

شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان كلمةً لرئيس الهايئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي مساعدة وزيرة الصحة، وأشار السبكي خلال الاجتماع إلى اهتمام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بدعم العاملين في قطاع تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، مؤكداً سعي الدولة لتوفير الحماية لهم وكافة سبل الراحة، وذلك لمساندتهم بشتى السبل في المعركة القائمة ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19.

الدكتور أحمد السبكي يوضح اهتمام الرئيس السيسي شخصياً بالأطقم الطبية

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكس على اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأطقم الطبية في مصر، وأضاف بأن الرئيس قد قام بتوجيه الحكومة لزيادة بدلات الأطقم الطبية، كما أشار إلى إضافة بدلٍ جديد للعاملين بمختلف مستشفيات العزل، وتبلغ قيمة هذا البدل الإضافي جنيه، وأكد السبكي ان الحكومة قد اتخذت قراراً بتوجيه السيسي لإعفاء بدلات ومكافآت الأطقم الطبية من كافة الضرائب والرسوم المختلفة، وعبر عن شكره للأطقم الطبية موضحاً بان الجهد الذي تبذله هذه الأطقم الطبية لا يمكن مساواتها بمقابلٍ مادي.

السبكي يشير إلى مجهودات الدولة المصرية في محاربة كورونا ويضيف نسب الشفاء مرتفعة

ولفت السبكي الانتباه إلى نسبة الشفاء المرتفعة التي تشهدها مصر، ناسباً الفضل في ذلك إلى المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة المصرية للتصدي لهذا الوباء، حيث أكد أن نسبة الشفاء في مصر من أعلى نسب الشفاء على مستوى العالم.