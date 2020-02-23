الذروة غداً والعظمى 15 درجة رياح وأمطار غزيرة..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها يكشف عن حالة الطقس في البلاد يومياً بهدف معرفة المواطنين بالأحوال التي تسود ودرجات الحرارة، فضلاً عن تقديم النصائح المستمرة من أجل زيادة الوعي عن المخاطر التي قد تسبب فيها الأمطار مثل الصعق بالكهرباء لا قدر الله، وأيضاً الحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة والغيوم والجو الصقيع من خلال التقرير الذي تعلن عنه هيئة الأرصاد الجوية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قال خبراء الطقس أن يسود حالة من عدم الاستقرار واضطرابات الأحوال التي تحمل نشاط الرياح وسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تختلف شدتها من منطقة إلى أخرى وعن تقرير الثلاثة أيام المقبلة يكون على النحو التالي:-

حالة الطقس غداً: شديد البرودة نهاراً صقيع ليلاً على كافة الأنحاء، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على القاهرة تكون غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري .

طقس الثلاثاء: ترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات ليسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، فيما تستمر سقوط الأمطار المتوسطة على الوجه البحري والقاهرة، بينما تكون غزيرة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء: تعود الأجواء إلى الاعتدال وتتحسن الأحوال الجوية، بينما تظهر الشبورة الكثيفة التي تحجب الرؤية الأمامية لذلك لابد الحذر لسائقي السيارات على الطرق لتفادي الحوادث.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة