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الرئيس السيسي يلتقي بالمواطنين ويتفقد عدد من المشروعات القومية

بواسطة رحاب على
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

أجرى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت جولة في محافظة القاهرة، تفقد فيها العديد من المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، وتضمنت الجولة التفقدية للمشروعات عدد من المناطق المتفرقة والموزعة في مختلف المناطق بالعاصمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن جولة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم تضمنت عدد من المشروعات القومية الهامة التي تتم على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات ويتم فيها مشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عيد الصيرة وهي منطقة تاريخية وحيوية.

السيسى يتفقد بعض المشروعات القومية ويلتقى المواطنين

وتضمنت الجولة التفقدية محيط متحف الحضارة بمصر القديمة، والهدف من تطوير المنطقة بالمتحف هو العمل على استعادة الوجه الحضاري والتاريخي للمنطقة بالإضافة إلى العمل على تحويلها إلى منطقة سياحية متطورة يقصدها السياح من كل حدب وصوب كما أنها تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعماري.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية تفقد أيضاً شبكة الكباري والتي أنشأت من أجل ربط تلك المنطقة بالطرق الرئيسية والمحاور للعاصمة كما أنها تعمل على تسهيل حركة المرور والحد من الازدحام.

وأشار السفير  بسام راضي في تصريحاته أن رئيس الجمهورية تفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة في الرحاب ومصر الجديدة ومدينة نصر، كما ناقش الرئيس العاملين والمهندسين القائمين على المشروع، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية التي تضمن سلامة العمالة في مواقع المشروعات والإنشاءات الجديدة، كما حرص على الالتقاء ببعض المواطنين والتحدث معهم وإلقاء التحية عليهم.

رحاب على

رحاب على، حاصلة على ليسانس أداب، دراسات عليا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، شهادة إعلامي المستقبل عقب اجتياز الدورة التدريبية في برنامج بناء القدرات الإعلامية لشباب الإعلاميين

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