الرئيس المصري يصدق على تعديل بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

قام الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” بإصدار قانون خاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات، ويحمل القانون رقم 25 لعام 2020، والقانون خاص بالعلاوات التي تقررت بداية من 1/7/2006، بحيث لا يتم ضم الأجر الأساسي مع قدوم تاريخ استحقاق العاش، كما تم الموافقة على إجراء عدد من تعديلات القانون 148 لعام 2019، الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

قانون زيادة معاش الأجر المتغير

المادة الأولى

وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975 اعتبارًا من 2006 بالنسبة للمؤمن عليه، والذي يتم تطبيق العلاوات الخاصة بالقوانين:

114 لعام 2008 85 لعام 2006 128 لعام 2009 77 لعام 2007 70 لعام 2010 82 لعام 2012 2 لعام 2011 42 لعام 2014 87 لعام 2013 99 لعام 2015.

يضاف 80% من العلاوات الخاصة التي لم يحن معاد ضمها للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير المحسوب، وضم القانون الشروط التي يجب توافرها لهذا.

المادة الثانية

يتم استبدال نص المادتين “1 بند/6 و35/الفقرتين الأولى والثانية”، في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 بالتالي:

مادة “1 بند/6”:

معدل التضخم : التغير النسبى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد فى شهر أبريل من كل عام وتصدر قواعد تحديد التغير النسبى للرقم القياسى لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.

مادة “35/الفقرتين الأولى والثانية”:

تزداد المعاشات المستحقة فى ٣٠ يونيو كما كل عام اعتبارا من اول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن ١٥ ٪؜ ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصر لأجر الاشتراك الشهرى فى ٣٠ يونيو من كل عام

المادة الثالثة:

جاءت التعديل خاص بالنسبة في المادة || بالفقرة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، حيث سيتم ستبدال النسبة 5.7% بالنسبة 5.9%، وقامت الجريدة الرسمية للبلاد بنشر نص القانون الجديد.